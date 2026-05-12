الاتحاد الأوروبي يدعو مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لبحث إعادة مهاجرين أفغان

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أفادت المفوضية الأوروبية الثلاثاء بأنها دعت مسؤولين من حركة طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات حول إعادة مهاجرين أفغان إلى بلادهم.

وبعثت بروكسل برسالة الى كابول صباحا بهدف تحديد موعد للاجتماع في العاصمة البلجيكية.

واكد متحدث باسم بروكسل أن هذا الامر لا يشكل “في أي حال من الاحوال” اعترافا بسلطات طالبان، وذلك ردا على انتقاد استئناف الحوار بين افغانستان والاتحاد الاوروبي.

تأتي الزيارة التي يتم تنسيقها مع السويد، عقب زيارتين سابقتين قام بهما مسؤولون أوروبيون لأفغانستان لبحث القضية نفسها. 

وتؤكد بروكسل أن هذه الزيارة ستتم “على مستوى تقني”، ولن تشمل مسؤولي الحكومة في شكل مباشر.

وفي إطار تشديد أوسع لسياسات الهجرة، تبحث نحو 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سبل إعادة مهاجرين، وخصوصا أصحاب السوابق الجنائية، إلى أفغانستان.

ويحتاج مسؤولو طالبان لدخول بلجيكا إلى استثناءات، وهو أمر يبدو أن السلطات هناك مستعدة نظريا لمنحه. 

ويأتي هذا المسعى الأوروبي لإعادة المهاجرين في وقت تواجه أفغانستان أزمة إنسانية حادة. 

فمنذ عام 2023، عاد أكثر من خمسة ملايين أفغاني إلى بلادهم من إيران وباكستان، غالبا قسرا، ويعيش معظمهم في ظروف قاسية بدون سكن مستقر أو عمل.

وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، تلقت دول التكتل نحو مليون طلب لجوء من مهاجرين أفغان بين عامي 2013 و2024 وتمت الموافقة على نحو نصف هذا العدد. 

والعام 2025، ظل الأفغان يشكلون النسبة الأكبر من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي. 

ولكن مع تبدل نظرة الرأي العام الأوروبي تجاه الهجرة، سعت أوروبا إلى الحد من استقبالها للمهاجرين الأفغان، وبدأت مناقشة سبل إعادتهم إلى ديارهم.

