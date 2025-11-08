الاتحاد الأوروبي يدين الغارات الإسرائيلية في لبنان

afp_tickers

2دقائق

أدان الاتحاد الأوروبي السبت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان، ودعا إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مع حزب الله.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني إن “الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف كل الأعمال التي تنتهك القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل عام”.

وأضاف أنه “في الوقت نفسه، نحضّ جميع الأطراف اللبنانية، وخصوصا حزب الله، على الامتناع عن أي خطوة أو رد فعل من شأنه أن يزيد من تأزيم الوضع. على جميع الأطراف العمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار والتقدّم الذي تحقق حتى الآن”.

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس شنّ سلسلة غارات على “بنى تحتية ومستودعات أسلحة” تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد ساعات من تأكيد الحزب رفضه أن “يُستدرج” لبنان الى “تفاوض سياسي مع إسرائيل”، على وقع ضغوط متزايدة لنزع سلاحه.

وبعيد إنذارات للسكان بإخلاء مبان ومحيطها في خمس بلدات تقع جنوب نهر الليطاني، أعلن الجيش الإسرائيلي “شنّ سلسلة غارات” قال إنها استهدفت ” بنى تحتية ارهابية ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة الرضوان”، قوات النخبة في حزب الله.

واعتبر الجيش اللبناني أن تلك الغارات تهدف الى “منع استكمال” انتشار وحداته، بموجب وقف إطلاق النار الذي أنهى قبل نحو عام حربا بين حزب الله واسرائيل ونصّ على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.

ماد/ع ش/ص ك