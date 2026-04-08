الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

بروكسل 8 أبريل نيسان (رويترز) – رحب قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء عبر منصة إكس “أرحب باتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران خلال الليل . إنه يحقق تهدئة تمس الحاجة إليها”، مضيفة أن استمرار المفاوضات أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى حل دائم.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أيضا على إكس أنه يحث “جميع الأطراف على الالتزام ببنود الاتفاق لتحقيق سلام مستدام في المنطقة”.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في منشور على إكس إن اتفاق وقف إطلاق النار “يمثل خطوة إلى الوراء بعيدا عن حافة الهاوية بعد أسابيع من التصعيد”. وأضافت “أنه يخلق فرصة مطلوبة بشدة لتخفيف حدة التهديدات ووقف الصواريخ واستئناف الشحن، وإفساح المجال للدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق دائم”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها لطهران لفتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات مدمرة على بنيتها التحتية المدنية.

وشكل الإعلان تحولا مفاجئا عن تهديداته شديدة اللهجة في وقت سابق من اليوم نفسه حين قال إن “حضارة بأكملها ستفنى هذه الليلة” إذا لم تتم تلبية مطالبه.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )