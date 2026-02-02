الاتحاد الأوروبي يرفض تصنيف إيران لجيوش دول التكتل “جماعات إرهابية”

باريس 2 فبراير شباط (رويترز) – عبر الاتحاد الأوروبي عن رفضه لقرار إيران تصنيف جيوش دول التكتل “جماعات إرهابية” والذي اتخذته طهران بعد أن أدرج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني “نرفض الإعلان عن تصنيف جيوش الاتحاد الأوروبي وتوجيه تهمة الإرهاب إليها”.

وجاءت خطوة طهران بعد أن أبدى الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي تحولا له دلالة كبيرة في نهجه تجاه القيادة الإيرانية بتصنيفه الحرس الثوري منظمة إرهابية، بعد ما وُصفت بأنها أعنف حملة قمع للاحتجاجات تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.

