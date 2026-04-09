الاتحاد الأوروبي يرفض فكرة فرض رسوم عبور في مضيق هرمز ويدعو لاحترام حرية الملاحة

أعلن الاتحاد الأوروبي بلسان متحدث باسمه الخميس رفض فكرة فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعيا إلى الإبقاء على حرّية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

وقال أنور العنوني إن “القانون الدولي يكرّس حرّية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيّا كانت”.

وذكّر بأن “مضيق هرمز هو، كما كلّ المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء… ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرّة”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد اعتبر في تصريحات أدلى بها صباح الخميس لإذاعة “فرانس انتر” أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز “أمر غير مقبول”، مشددا على أنه انتهاك للقانون الدولي.

وصرّح بارو “لا، هذا غير مقبول، لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حقٌ عام، حقٌ إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم”، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى مشروع مشترك لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم.

وبعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، عطّلت إيران الحركة في مضيق هرمز، ما ارتدّ سلبا على الإمدادات العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة.

وبالرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ليل الثلاثاء الأربعاء، ما زالت حركة الملاحة مقيّدة بشدّة في المضيق.

