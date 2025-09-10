The Swiss voice in the world since 1935
الاتحاد الأوروبي يريد استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل قرض جديد لأوكرانيا (فون دير لايين)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لمنح “قرض تعويض” جديد لأوكرانيا، ولكن من دون المساس بالأصول نفسها.

وقالت فون دير لايين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “نحن بحاجة إلى العمل بشكل عاجل لإيجاد حل جديد لتمويل مجهود أوكرانيا الحربي انطلاقا من الأصول الروسية المجمّدة. وبفضل الأرصدة النقدية المرتبطة بهذه الأصول، يمكننا منح أوكرانيا قرض تعويضات”، مضيفة “لن تُمسّ الأصول نفسها”.

وأضافت “إنها حرب روسيا. لذا فإن روسيا هي التي يجب أن تدفع الثمن”.

ولم يتم تحديد قيمة “قرض التعويض”، إلا أن فون دير لايين أوضحت أن المخاطر المرتبطة به “يجب تحملها بشكل جماعي” من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أما أوكرانيا،  فأكدت أنها “لن تسدد هذا القرض إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات الحرب”.

وجُمّدت الأصول الروسية في الخارج عقب غزو القوات الروسية لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وتتركز الحصة الأكبر منها، نحو 210 مليارات يورو، في بلجيكا.

وقرّرت الدول الأعضاء في الاتحاد استخدام فوائد هذه الأصول السنوية، والتي تُقدّر بعدة مليارات يورو، لتمويل مجهود أوكرانيا في الحرب.

وبعد أشهر من النقاشات، توصّل قادة مجموعة السبع في تشرين الأول/أكتوبر 2024 إلى اتفاق لاستخدام هذه الفوائد كضمان لقرض بقيمة 45 مليار يورو يُقدّمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

لكن بعض الدول داخل الاتحاد ترى أنه يجب المضي أبعد من ذلك، باستخدام رأس المال نفسه، وليس فقط الفوائد.

غير أن غالبية الدول الأعضاء، ومنها فرنسا وألمانيا وهولندا، تتوخى الحذر الشديد، مشيرة إلى أن مصادرة هذه الأصول تواجه عقبات قانونية، وقد تؤدي إلى زعزعة استقرار اليورو عبر إثارة قلق المستثمرين الأجانب مستقبلا.

فبو/ماش/رض

الأكثر مناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
