الاتحاد الأوروبي يصرف أول دفعة من قرض ضخم لأوكرانيا

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس صرف دفعة أولى تبلغ ثلاثة مليارات يورو من قرض جديد ضخم مخصص لأوكرانيا.

يهدف القرض الذي تبلغ قيمته 90 مليار يورو إلى مساعدة كييف على سد العجز المالي الحاد وتعزيز قدراتها العسكرية على مدار أربع سنوات في ظل الغزو الروسي.

وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر تستضيفه بولندا حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها، “نحول اليوم الشريحة الأولى من هذا القرض… وهي تبلغ بالضبط 3,2 مليار يورو”.

وأضافت “سنبدأ في صرف الدفعة الأولى من الستة مليارات يورو المخصصة لإنتاج الطائرات المسيّرة خلال الأيام المقبلة”.

تأتي هذه الأموال فيما يبدو أن أوكرانيا بصدد قلب الموازين لصالحها في مواجهة موسكو، من خلال الصمود في ساحة المعركة وتوجيه ضربات مؤثرة للبنى التحتية الروسية.

ديل/ح س/ع ش