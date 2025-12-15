الاتحاد الأوروبي يصر على اتفاقية التجارة الحرة مع “ميركوسور” رغم معارضة فرنسا

afp_tickers

3دقائق

أكدت المفوضية الأوروبية الاثنين عزمها توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع السوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور) في الأيام المقبلة، رغم احتجاجات المزارعين ودعوات فرنسا لتأجيل القرار.

وترغب أورسولا فون دير لايين في التوقيع على هذه الاتفاقية التجارية مع أميركا اللاتينية السبت في قمة “ميركوسور” في فوز دو إيغواسو بالبرازيل.

لكنها تحتاج أولا إلى موافقة الدول الأوروبية خلال قمة الاتحاد هذا الأسبوع في بروكسل. أما فرنسا التي لا تزال تعارض الاتفاقية بصيغتها الحالية، فتدعو إلى تأجيل التصويت حتى عام 2026.

وقالت باريس مساء الأحد إن “الاتفاقية في هذه المرحلة لا تفي بمتطلبات حماية المزارعين الفرنسيين. ولم تُلبَّ المطالب الفرنسية”.

وأشار المقربون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه “طلب من رئيسة المفوضية تأجيل مراجعة الاتفاقية”.

ورفضت المفوضية الأوروبية طلب الرئيس الفرنسي رفضا قاطعا الاثنين.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المعاهدة “ذات أهمية قصوى للاتحاد الأوروبي” لأسباب اقتصادية ودبلوماسية وجيوسياسية، مؤكدا التزام المفوضية بالجدول الزمني المحدد.

واعتبرت ألمانيا، الداعمة بقوة لهذه الاتفاقية التي تأمل أن تعزز صادراتها الصناعية، أن التوقيع عليها “ضروري للغاية هذا الأسبوع”.

ويُشعل هذا المأزق فتيل أسبوع مضطرب في بروكسل.

وأعلنت النقابات الزراعية عن تنظيم تظاهرة في العاصمة البلجيكية الخميس بمشاركة ما يصل إلى 10 آلاف متظاهر، على هامش قمة أوروبية بين رؤساء الدول والحكومات.

ولا يزال مزارعو الاتحاد الأوروبي يعارضون بشدة هذه الاتفاقية التجارية مع الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي.

ومن شأن هذه المعاهدة أن تعزز صادرات أوروبا من السيارات والآلات والنبيذ والمشروبات الكحولية. وفي المقابل، ستسهل دخول لحوم أميركا الجنوبية والسكر والأرز والعسل وفول الصويا إلى أوروبا، ما يثير قلق القطاعات الزراعية.

لكن المفوضية الأوروبية لا تزال ثابتة على موقفها. وأكد مصدر داخلي أن إبرام الاتفاق “يجب أن يحصل فورا وإلا فإنه لن يحدث أبدا”، في إشارة إلى المفاوضات التي بدأت قبل أكثر من 25 عاما.

وحذر دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته من أنه “إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط هذا الأسبوع، فإننا قد نواجه أزمة أوروبية خطرة. وسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة للمفوضية الأوروبية، ولألمانيا، ولإسبانيا”.

ادك/جك/لين