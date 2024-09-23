الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات أمام منظمة التجارة للطعن في تحقيق صيني يستهدف منتجات الألبان

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بدأت بروكسل إجراء في منظمة التجارة العالمية الاثنين للطعن في تحقيق تجريه بكين يستهدف منتجات الألبان في الاتحاد الأوروبي والذي فتحته الصين بعد إعلان بروكسل فرض رسوم إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان “اليوم، أطلقت المفوضية طلبا للتشاور مع منظمة التجارة العالمية من أجل الطعن في فتح الصين تحقيقا لمكافحة الدعم في واردات بعض منتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي”.

ويُعد طلب التشاور الخطوة الأولى في إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.

وفي 20 آب/أغسطس، أعلنت المفوضية قرارها فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين لمدة خمس سنوات. وتُتَّهم بكين بتشويه المنافسة بدعم الشركات المصنعة على أراضيها، ما يسمح لها بتقديم أسعار أقل.

ومن خلال ذلك، يأمل الاتحاد الأوروبي في حماية قطاع السيارات الذي يوظف 14,6 مليون عامل.

وفي حزيران/يونيو، أطلقت الصين تحقيقا لمكافحة اغراق الأسواق بلحوم الخنزير ومشتقاته من الاتحاد الأوروبي، وهي سلع منتجة بشكل رئيسي في إسبانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن التحقيق الذي تجريه الصين في منتجات الألبان الأوروبية لا يستند إلى “أساس واقعي”. وتعتزم بروكسل “الدفاع بحزم” عن المصالح الأوروبية في مواجهة “الإجراءات التعسفية”.

ارو-ادك/الح/نور