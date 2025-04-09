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الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة تعرفات أولى ردا على رسوم ترامب

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اعتمد الاتحاد الأوروبي الأربعاء أول إجراءاته ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأعلن التكتل تعرفات على مجموعة من المنتجات الأميركية مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن، بحسب ما كشفت المفوضية الأوروبية.

وتأتي هذه الإجراءات ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم في منتصف آذار/مارس. ومن المتوقع أن يكشف الأوروبيون بداية الأسبوع المقبل عن ردهم على الرسوم الجمركية البالغة 20% التي فرضها الرئيس الأميركي في الثاني من نيسان/أبريل.

لكن الاتحاد الأوروبي أكد أنه مستعد لتعليق رسومه الجمركية “في أي وقت” في حال التوصل إلى اتفاق “عادل ومتوازن” مع واشنطن.

في الأشهر الأخيرة، تعرضت الدول السبع والعشرون الاعضاء في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات لرسوم جمركية فرضتها واشنطن، وبدأت الاستعداد للرد.

وفي تصويت جرى بعد ظهر الأربعاء، وافقت الدول الأعضاء على فرض رسوم على قائمة أولية تضم سلعا أميركية تزيد قيمتها على 20 مليار يورو. 

وتشمل القائمة منتجات زراعية مثل فول الصويا والدواجن والأرز والعديد من الفواكه. كما يشمل الرد فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على الخشب والدراجات النارية ومنتجات بلاستيكية ومعدات كهربائية ومنتجات تجميل.

وحرص الأوروبيون على استهداف منتجات من الولايات التي يحكمها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه دونالد ترامب.

لكنهم اختاروا استثناء ويسكي بوربون من قائمة المنتجات المستهدفة. وأعربت عدة دول منتجة للنبيذ، من بينها إيطاليا وفرنسا، عن خشيتها من أن يؤدي استهدافه إلى رد انتقامي ضد قطاع النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبي.

وستدخل معظم هذه الرسوم حيز التنفيذ منتصف أيار/مايو. والبعض الآخر، مثل تلك المفروضة على اللوز، في كانون الأول/ديسمبر.

قبل التصويت، أعلنت المجر الحليفة الوثيقة لدونالد ترامب، أنها ستعارض هذه التدابير، مؤكدة أنها لن تؤدي إلا إلى مفاقمة الوضع بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين.

ولا تزال بروكسل تأمل في التوصل إلى حل تفاوضي بشأن الرسوم الجمركية الأميركية التي تعتبرها غير مبررة.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم رده على الضرائب الأميركية على السيارات وجميع المنتجات الأوروبية الأخرى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وهناك حاليا خلافات بين الدول الأعضاء حول مستوى الرد.

كجك/ح س/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية