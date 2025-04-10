الاتحاد الأوروبي يعلق رده على رسوم ترامب والصين تدعو إلى تسوية

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علق الاتحاد الأوروبي الخميس رده على الرسوم الجمركية الأميركية المشددة بعدما بدل دونالد ترامب موقفه بصورة مفاجئة وجمد التعرفات الإضافية المطبقة على حوالى ستين دولة، مستثنيا فقط الصين التي باتت معزولة بمواجهة واشنطن.

وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها من جانبه على مجموعة من المنتجات الأميركية من أجل “إعطاء فرصة للمفاوضات”، على ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، محذرة في الوقت نفسه من أنه “إذا لم تكن المفاوضات مرضية، فإن إجراءاتنا المضادة ستدخل حيز التنفيذ”.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أقرت الأربعاء بعد أسابيع من التفاوض أولى تدابيرها، فارضة رسوما مضادة على أكثر من 20 مليار دولار من البضائع الأميركية مثل الدراجات النارية والصويا والدواجن.

وأتت هذه التعرفات المشددة ردا على رسوم جمركية بنسبة 25% فرضتها واشنطن في منتصف آذار/مارس على واردات الصلب والألمنيوم. أما الرد على الرسوم الأميركية الإضافية التي أعلنها ترامب في الثاني من نيسان/أبريل وشملت تعرفة بنسبة 20% على التكتل، فكان من المتوقع إعلانه في مطلع الأسبوع المقبل.

واتخذت بروكسل قرارها بعدما فاجأ الرئيس الأميركي العالم مساء الأربعاء معلنا تجميد الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها على حوالى ستين دولة لمدة تسعين يوما، مبقيا فقط على الرسوم المعممة بنسبة 10% السارية منذ مطلع نيسان/أبريل.

وأوضح ترامب أمام الصحافيين أن المستثمرين كانوا “متوترين قليلا، خائفين قليلا … يجب إبداء مرونة”، مبقيا الرسوم المشددة على الصين وحدها التي اتهمها بإبداء “قلة احترام”.

– “باب مفتوح” –

وبعدما باتت الصين معزولة في معركتها مع الإدارة الأميركية، واصلت الخميس تحدي واشنطن متعهدة “القتال حتى النهاية”، مع إبداء استعدادها في الوقت نفسه للبحث عن تسوية.

وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغ تشيان إن “باب الحوار مفتوح للتفاوض، لكن الحوار يجب أن يقوم على احترام متبادل وأن يجرى على قدم المساواة”.

وبانتظار التوصل إلى اتفاق، أعلنت بكين الحد من عدد الأفلام الأميركية التي يتم عرضها على أراضيها.

وردا على الرسوم المشددة بنسبة 104% المفروضة منذ الأربعاء على مجمل منتجاتها المستوردة إلى الولايات المتحدة، أعلنت الصين صباح الخميس فرض رسوم بنسبة 84% دخلت حيز التنفيذ صباح الخميس على المنتجات الأميركية، ما دفع واشنطن إلى رفع رسومها الجمركية على بكين إلى 125%.

وبالرغم من استمرار التصعيد مع الصين، انتعشت أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية الرئيسية، إذ راهن المستثمرون على تهدئة في الحرب التجارية العالمية.

وفي آسيا، أغلقت بورصة طوكيو على ارتفاع بنسبة 9% وبورصة سيول على 6,6%. أما في أوروبا، فارتفعت المؤشرات الرئيسية في باريس وفرانكفورت ولندن وسواها ما بين 4 و6% عند منتصف النهار بانتظار افتتاح وول ستريت حيث سجل مؤشر ناسداك ارتفاعا كبيرا بلغ 12% الأربعاء.

– “استراحة” –

تعهد وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الخميس “عدم فرض تدابير انتقامية” ضد الولايات المتحدة، مؤكدين استعدادهم للانخراط في محادثات. وأكدت فيتنام المستهدفة برسوم إضافية بنسبة 46%، عزمها على شراء المزيد من البضائع الأميركية لقاء عقد اتفاق مع واشنطن.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن “تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة الذي أعلنه الرئيس ترامب هو استراحة”، مؤكدا أن أوتاوا ستجري مفاوضات مع واشنطن بعد الانتخابات الاتحادية الكندية المقررة في 28 نيسان/أبريل.

وقال ترامب إن “أكثر من 75 دولة” أبدت رغبتها في “التفاوض” مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما أكد مساء الثلاثاء أن عشرات الدول ومن بينها بحسبه بكين، “تتصل بنا” سعيا للتوصل إلى تسوية.

وارتفعت أصوات عديدة في الساعات الأخيرة للتشكيك في تبديل موقفه، مشيرة إلى احتمال تلاعبه بالأسواق المالية.

فقبل ساعات قليلة من قراره تعليق الرسوم الجمركية، حض الرئيس الجمهوري على الاستثمار في البورصة إذ كتب على منصته “تروث سوشال” بالأحرف الكبيرة “حان وقت الشراء”، في تلميح إلى انهيار أسواق الأسهم منذ الجمعة.

ويرى العديد من المراقبين أن المخاطر المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية لا تزال جسيمة، ولفتت إيبك أوكارديسكايا المحللة لدى مصرف سويسكوت بنك إلى أن التكهن بالمجرى الذي ستتخذه الأحداث “شبه مستحيل” إذ أن الولايات المتحدة “انحرفت عن السيناريو الاعتيادي” بصورة كاملة.

وحذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا الأربعاء من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تخفض “حتى 80%” تجارة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم وتمحو “نحو 7%” من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى البعيد.

بور-فاب/دص/ب ق