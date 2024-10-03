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الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدات إضافية بقيمة 30 مليون يورو للبنان

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بروكسل (رويترز) – أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 30 مليون يورو (33.1 مليون دولار) للبنان الذي تضرر من الاشتباكات بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “أشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المستمر للتوتر في الشرق الأوسط. يتعين على كل الأطراف بذل قصارى جهدها لحماية أرواح المدنيين الأبرياء”.

ويأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو أُعلن عنها بالفعل في 29 سبتمبر أيلول مما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان إلى أكثر من 104 ملايين يورو هذا العام.

(الدولار = 0.9063 يورو)

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