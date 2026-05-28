الاتحاد الأوروبي يغرّم شركة تيمو الصينية لسماحها ببيع منتجات غير قانونية

فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامة قدرها 200 مليون يورو (232 مليون دولار) على شركة “تيمو” الصينية للتجارة الإلكترونية، لسماحها ببيع منتجات غير قانونية للمستهلكين الأوروبيين، بما في ذلك ألعاب خطرة للأطفال وشواحن معطلة.

وخلصت المفوضية الأوروبية، بعد تحقيقٍ بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2024، إلى أن “الشركة أخفقت في تحديد وتحليل وتقييم المخاطر النظامية المرتبطة ببيع المنتجات غير القانونية على منصتها، فضلا عن الضرر الناتج عن ذلك الذي يلحق بالمستهلكين في الاتحاد الأوروبي”.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنّ “تيمو” انتهكت بذلك التزاماتها بحماية المستهلك، المفروضة على المنصات الإلكترونية الكبيرة بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

وقالت نائبة رئيس المفوضية للشؤون الرقمية هينا فيركونين للصحافيين “تُعد تيمو لاعبا رئيسيا في السوق الأوروبية، إذ تضم 130 مليون مستخدم. فإذا باعت منتجات محظورة تصبح الأخيرة في أيدي عدد كبير من الأوروبيين”.

ولإثبات هذا الانتهاك، اعتمدت بروكسل بشكل خاص على عمليات شراء أجراها موظفو تيمو أنفسهم، على أنهم زبائن عاديون.

