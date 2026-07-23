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الاتحاد الأوروبي يغرّم غوغل 890 مليون يورو على خلفية انتهاك القوانين الرقمية

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فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين على شركة “غوغل” بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار)، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

فقد غرّم التكتّل العملاق الأميركي 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة، مثل “غوغل فلايتس” للرحلات الجوية أو “غوغل أوتيلز” للفنادق، بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو، فُرضت لأن “غوغل” لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”.

وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينّا فيركونين “بعد هذا القرار، نريد ضمان وجود مزيد من المنافسة وتمكين شركات أخرى من الابتكار أيضا”.

وأشار مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إلى أن غوغل لا تزال تواصل تفضيل خدماتها الخاصة، موضحا أن الغرامة الثانية تغطي الفترة ما بين آذار/مارس 2024 وكانون الأول/ديسمبر 2025.

واتهمت الشركة الأميركية العملاقة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجر “غوغل بلاي”.

وقال المسؤول في غوغل كينت ووكر في بيان “ينبغي للتشريعات أن تحسّن المنتجات، لا أن تجعلها أسوأ”.

وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهمت بروكسل سابقا باستهداف شركات التكنولوجيا الأميركية، وهددت بالرد على الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية.

فبو-راض/جك/ع ش

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