الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيرانيين لعرقلة الملاحة البحرية

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نيقوسيا 8 يونيو حزيران(رويترز) – قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنه فرض عقوبات على إيرانيين اثنين ووحدة تابعة للحرس الثوري بسبب تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

ويمثل هذا الإجراء المرة الأولى التي يستخدم فيها التكتل صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على إيران بسبب القيود على حرية الملاحة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان مكتوب أنه أدرج قيادة إقليم هرمزجان التابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري على قائمة العقوبات، إلى جانب شخصين هما محمد أكبر زادة وحميد حسيني.

وأضاف أن أكبر زادة يشغل منصب مساعد الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري، بينما حسيني هو ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران.

وأغلقت إيران مضيق هرمز تقريبا في أعقاب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير شباط.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي عقد في قبرص “أفعال إيران غير مقبولة. وردا على ذلك، وافقت الدول الأعضاء على فرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين مشاركين في تعطيل حركة العبور من مضيق هرمز”.

وأضافت “هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها الاتحاد الأوروبي نظامه الجديد لحماية حرية الملاحة، وسنلجأ إليه مجددا إذا اقتضت الحاجة”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)