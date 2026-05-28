الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

reuters_tickers

1دقيقة

بروكسل 28 مايو أيار (رويترز) – قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الخميس إنه فرض عقوبات على أربع كيانات وثلاثة أفراد بسبب انتهاكات ارتكبت ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتشمل القائمة من وصفهم مجلس الاتحاد الأوروبي بأنهم مستوطنون إسرائيليون متطرفون ومنظمات تساندهم.

وفي بيان منفصل، أعلن المجلس أنه سيوسع أيضا نطاق عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي لتشمل أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس وقال إنهم يروجون ويدافعون عن ارتكاب أعمال عنف أو يبررونها.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )