الاتحاد الأوروبي يفرض على السيارات الكهربائية الصينية رسوما تصل إلى 38%

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فرض الاتحاد الأوروبي بشكل موقت الخميس رسوما جمركية إضافية قد تصل إلى 38 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب الدعم الحكومي “غير العادل”، وسط تحذيرات بكين بأن من شأن هذه الخطوة أن تطلق شرارة حرب تجارية.

أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا العام الماضي بشأن ما إذا كان الدعم الحكومي الصيني لقطاع السيارات الكهربائية ألحق بشكل غير عادل أضرارا بمصنعي السيارات الأوروبية.

ومنذ الإعلان عن خطط زيادة الرسوم الشهر الماضي، والتي تضاف إلى رسوم الاستيراد الحالية البالغة 10 بالمئة، بدأت المفوضية الأوروبية محادثات مع بكين سعيا لتسوية المسألة فيما هددت الصين بالرد.

ونددت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي بفرض الرسوم الجمركية معتبرة أنها “ذات دوافع سياسية” و”حمائية”، معربة في نفس الوقت عن أملها في إمكانية حل النزاع من خلال الحوار.

وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة استعدادا لفرضها بشكل نهائي في تشرين الثاني/نوفمبر لفترة خمس سنوات، بعد تصويت أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 دولة.

وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فلاديس دومبروفسكيس “توصل التحقيق الذي أجريناه … إلى أن السيارات العاملة بالبطاريات الكهربائية التي انتجت في الصين تستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بمصنّعي السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي”.

وبالتالي قالت المفوضية الأوروبية إنها فرضت رسوما جمركية موقتة على المصنعين الصينيين تشمل 17,4 بالمئة على شركة بي واي دي و19,9 بالمئة على شركة جيلي و37,6 على سييك موتور.

وقد خُفضت هذه المعدلات قليلا بالنسبة لجيلي وسييك، بعد إعلان أولي عن نحو 20 بالمئة و38,1 بالمئة لكل منهما على التوالي، عقب الحصول على المزيد من المعلومات من “جهات معنية”، وفق المفوضية.

وستفرض على مصنعي السيارات الكهربائية في الصين رسوما بنسبة 20,8 بالمئة على الذين تعاونوا مع الاتحاد الأوروبي وبنسبة 37,6 بالمئة على عدم المتعاونين.

– محادثات مكثفة مع الصين –

يأتي القرار الأوروبي رغم محادثات بين مسؤولي التجارة الصينيين والأوروبيين في 22 حزيران/يونيو، لكن بروكسل ستواصل “المحادثات المكثفة مع الصين بشأن حل مقبول من الجانبين”، بحسب مفوض التجارة الأوروبي.

و”أي نتيجة يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض ضمن تحقيقنا يجب أن تعالِج بشكل واضح وتام مخاوف الاتحاد الأوروبي وأن تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية”، وفق دومبروفسكيس.

وأبدت بكين بالفعل استعدادها للرد بإطلاق تحقيق في مكافحة الإغراق الشهر الماضي يطال واردات لحم الخنزير، ما يهدد الصادرات الإسبانية. وألمحت وسائل إعلام صينية إلى أن بكين ستطلق المزيد من التحقيقات.

كما انتقد المسؤولون الصينيون تحقيقات تستهدف الدعم الحكومي في قطاع التكنولوجيا الخضراء بما فيها توربينات الرياح والألواح الشمسية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في 21 حزيران/يونيو “يمكن للجميع معرفة من يقوم بتصعيد الاحتكاكات التجارية ويحرض على +حرب تجارية+”.

وقد رفعت الولايات المتحدة بالفعل الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية وصولا إلى 100 بالمئة، فيما تفكر كندا بإجراء مماثل.

لكن أمام الاتحاد الأوروبي مهمة دقيقة تتمثل بتحقيق توازن في سعيه للدفاع عن جوهرة قطاعاته الصناعية مع علامات تجارية شهيرة مثل مرسيدس، وتجنب مواجهة مع الصين وتحقيق أهدافه لخفض انبعاثات الكربون.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع المزيد من الأوروبيين على قيادة السيارات الكهربائية، إذ يخطط لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من 2035.

وارتفعت حصة سوق السيارات الصينية الصنع في مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي من حوالي 3 بالمئة إلى أكثر من 20 بالمئة في السنوات الثلاث الماضية، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية.

وتمثل العلامات التجارية الصينية نحو 8 بالمئة من هذه الحصة وفق الجمعية.

وتوقع معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي ومعاهد نمساوية، أن تؤدي الرسوم الإضافية المؤقتة إلى انخفاض واردات السيارات من الصين بنسبة 42 بالمئة. وتوقعوا أيضا ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية بما يتراوح بين 0,3 بالمئة و0,9 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.

– استياء ألماني –

وألمانيا الشريك التجاري المهم للصين، غير راضية عن خطوة الاتحاد الأوروبي. ويخشى مصنعو السيارات الألمان أن يؤدي أي رد انتقامي إلى الإضرار بأنشطتهم في الصين.

وزار نائب المستشار الألماني روبرت هابيك بكين الشهر الماضي في مهمة استغرقت 11 ساعة سعيا لتجنب حرب تجارية مدمرة.

لكن مساعي ألمانيا لاسترضاء الصين، كتقديم حل وسط لخفض الرسوم الجمركية إلى 15بالمئة، اعتبرها البعض في صناعة السيارات بأنها خدعة.

في المقابل رحبت شركات صناعة السيارات الفرنسية بالرسوم الجمركية لتحقيق تكافؤ في الفرص.

وشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، المملوكة من ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، هي الشركة الوحيدة التي طلبت من الاتحاد الأوروبي احتساب الرسوم الجمركية الخاصة بها بناء على الأدلة التي قدمتها.

راض/غد/نور