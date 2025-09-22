الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المرتبطة بالسودان عاما

بروكسل (رويترز) – مدد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين العقوبات المفروضة على الطرفين الرئيسيين في حرب السودان، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لمدة عام حتى العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2026.

وتشمل العقوبات عشرة أفراد وثمانية كيانات، منها شركات متورطة في تصنيع الأسلحة والمركبات للجيش السوداني وثلاث شركات متورطة في شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)