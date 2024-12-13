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الاتحاد الأوروبي يمد جسرا جويا إلى سوريا لإيصال المساعدات

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13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها ستمد جسرا جويا إلى سوريا لتسليم مساعدات الرعاية الصحية الطارئة وغيرها من الإمدادات الأساسية.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين “إن انهيار نظام الأسد يمنح أملا جديدا للشعب السوري. لكن هذه اللحظة من التغيير تنطوي أيضا على مخاطر وتجلب المصاعب”.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه قام بتمويل رحلات جوية لنقل ما مجموعه 50 طنا من الإمدادات الصحية من مخازن الاتحاد الأوروبي في دبي إلى أضنة التركية لتوزيعها في سوريا في الأيام المقبلة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال 46 طنا من الإمدادات لدعم الصحة والتعليم والمأوى من الدنمرك إلى أضنة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية