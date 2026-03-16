الاتحاد الأوروبي يناقش تعزيز بعثة بحرية في الشرق الأوسط مع استمرار التوتر في المنطقة

بروكسل 16 مارس آذار (رويترز) – قال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون اليوم الاثنين تعزيز بعثة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع أن يتخذوا قرارا بشأن توسيع نطاق دورها ليشمل مضيق هرمز المغلق.

أُنشئت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية “أسبيدس” في عام 2024 لحماية السفن من هجمات جماعة الحوثيين في اليمن في البحر الأحمر. وتضم البعثة حاليا سفينة إيطالية وأخرى يونانية تحت قيادتها المباشرة، ويمكنها أيضا طلب الدعم من سفينة فرنسية وسفينة إيطالية أخرى.

ومع إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير شباط، تساءل بعض المسؤولين الأوروبيين عما إذا كانت بعثة الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون جزءا من جهود استعادة حرية الملاحة في الخليج.

وبرزت قدرة إيران على خنق حركة المرورعبر المضيق، الذي يمثل ممرا لخمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، كتهديد كبير للاقتصاد العالمي.

لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن مناقشات الوزراء اليوم الاثنين في بروكسل ستركز على الأرجح على مسعى من قبل مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس لإضافة المزيد من السفن إلى البعثة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية “ستدور المحادثات اليوم الاثنين حول محاولة حث المزيد من الدول الأعضاء على المساهمة بمزيد من القدرات”.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودولا أخرى متضررة من تقييد إمدادات النفط عبر مضيق هرمز إلى توحيد الجهود لإعادة فتح ممرات الملاحة البحرية.

وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى إلى تشكيل تحالف لتأمين المضيق بمجرد استقرار الوضع الأمني، في حين تناقش بريطانيا مجموعة من الخيارات مع حلفائها لضمان أمن الملاحة البحرية.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي كتكتل يمكن أن يلعب دورا في أي مبادرة من هذا القبيل. وأي تغيير في تفويض “أسبيدس” سيتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي “حماية السفن في مضيق هرمز في الوضع الحالي هو قرار لن يتخذه الوزراء باستخفاف”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)