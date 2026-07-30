الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء مركز إنقاذ بحري بشرق ليبيا

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بروكسل 30 يوليو تموز (رويترز) – قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو اليوم الخميس إن الاتحاد وافق على خطط لإنشاء مركز لتنسيق الإنقاذ البحري في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، في الوقت الذي يسعى فيه التكتل إلى الحد من تدفق الوافدين عبر أحد أكثر المسارات التي يستهدفها المهاجرون إلى أوروبا.

وتعد ليبيا طريق عبور رئيسيا للمهاجرين الذين يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي.

وقال أورلاندو في منشور على إكس “انتهينا من الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز تنسيق الإنقاذ البحري في بنغازي في إطار عملية إيريني (البحرية)، بتمويل من إيطاليا ومالطا”.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع في روما حضره قائد عملية إيريني الأمير ماركو كاسابيري وسفير مالطا لدى إيطاليا دانيال أزوباردي والأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق أول خيري التميمي.

ويدعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ وقت طويل خفر السواحل الليبي ويدربه. وينفذ خفر السواحل عمليات اعتراض للمهاجرين في البحر. ورغم أن الاتحاد لا يعترف رسميا إلا بالحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، فقد كثف اتصالاته مع السلطات في شرق ليبيا منذ العام الماضي، مع تزايد أعداد المهاجرين المغادرين من المناطق التي يسيطر عليها القائد العسكري خليفة حفتر في شرق ليبيا.

وأثار المركز المقترح في بنغازي انتقادات من جماعات حقوقية ترى أن تعزيز القدرات البحرية الليبية ربما يؤدي إلى مزيد من عمليات اعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا حيث وثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية منذ فترة طويلة انتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين.

ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن التعاون مع السلطات الليبية ضروري لتحسين السلامة البحرية ومكافحة شبكات التهريب والحد من الوفيات في البحر.

(تغطية صحفية أمينة إسماعيل – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )