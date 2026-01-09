الاتحاد الأوروبي يوافق على توقيع اتفاق التجارة الحرة مع ميركوسور

بعد مفاوضات استغرقت أكثر من 25 عاما، أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر الجمعة لاتفاق التجارة الحرّة مع تكتّل ميركوسور، بالرغم من معارضة فرنسا وسخط المزارعين.

وتتيح هذه الموافقة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السفر إلى باراغواي الاثنين لتوقيع هذا الاتفاق التجاري مع دول أميركا اللاتينية.

وكان دور إيطاليا حاسما في إقرار الاتفاق الذي لقي دعما قويّا من إسبانيا وألمانيا. وأشادت برلين بـ”مؤشّر قويّ” صدر عن أوروبا التي تعوّل على “شراكات جديدة” في وقت “يتقوقع فيه آخرون ويعتمدون سياسة تجارية أكثر شراسة”.

وكما فرنسا، صوّتت المجر وبولندا وإيرلندا والنمسا ضدّ الاتفاق الذي “عفا عليه الزمن” بحسب معارضيه. وتنوي هذه البلدان نقل المعركة إلى البرلمان الأوروبي المعني بالتصديق على الوثيقة في الأسابيع المقبلة.

وقد يكون مسار التصويت في البرلمان محموما نظرا لثقل الاعتبارات الوطنية.

ويدعو نحو 150 نائبا أوروبيا من أصل 720 للتوجّه إلى القضاء في مسعى إلى إلغاء تطبيق الاتفاق، في ظلّ تنامي الحركات الاحتجاجية في أوساط المزارعين.

– إغلاق جسر أوروبا –

أعلنت أكبر نقابة زراعية في فرنسا عن تجمّع كبير أمام مقرّ البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في 20 كانون الثاني/يناير.

والجمعة، أغلق مزارعون فرنسيون وألمان بنحو خمسين جرّارا جسر أوروبا الذي يربط بين ستراسبورغ وكيل على الضفة المقابلة من نهر الراين.

كما أغلق طريقان سريعان على الحدود الفرنسية والبلجيكية، فضلا عن مستودع نفطي في شمال فرنسا.

وتجمّع مزارعون الخميس والجمعة في باريس أيضا مع جرّاراتهم احتجاحا على الاتفاق مع ميركوسور وأسعار الأسمدة وإدارة الحكومة لتفشّي وباء الجلد العقدي المعدي بين الأبقار.

وفي وارسو، تظاهر أكثر من ألف مزارع بولندي الجمعة احتجاجا على الاتفاق خشية من منافسة غير نزيهة. المزارعون الذين ارتدوا سترات صفراء ورفعوا رايات، نظموا مسيرة توجّهت إلى البرلمان ومقرّ رئيس الوزراء دونالد توسك. وأطلق كثيرون منهم مفرقعات وأسهما مضيئة.

ومن شأن هذا الاتفاق الذي يتمّ التفاوض على تفاصيله منذ 1999 أن ينشئ إحدى أكبر مناطق التجارة الحرّة في العالم بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل والأرجنيتن وباراغواي وأوروغواي مع أكثر من 700 مليون مستهلك.

وبالنسبة إلى معارضيه، من شأنه أن يغرق السوق الأوروبية بسلع أرخص كلفة لا تتماشى بالضرورة مع المعايير البيئية المطبّقة في الاتحاد في ظلّ تدقيق غير كاف.

أما مؤيّدوه، فهم يعتبرون أن من شأنه إنعاش الاقتصاد الأوروبي المتعثّر الرازح تحت وطأة المنافسة الصينية والرسوم الجمركية الأميركية.

ويرتدّ هذا الاتفاق إيجابا على الصادرات الأوروبية للسيّارات والآلات والمشروبات الكحولية والأجبان من خلال إزالة جزء كبير من التعرفات الجمركية.

لكن ما يثير القلق هو أنه ييسّر واردات لحوم البقر والدجاج والسكّر والأرز والعسل والصويا إلى أوروبا، بأعداد كبيرة من المنتجات المعفاة من الجمارك.

– “إخفاق دبلوماسي” فرنسي –

وقد أعطت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مؤيّدي الاتفاق حجّة وازنة للمضي قدما، مع اشتداد الحاجة إلى تنويع الشراكات التجارية في الاتحاد الأوروبي، بحسب المفوّضية.

وفي مسعى إلى طمأنة المزارعين، زادت بروكسل من وتيرة المساومات في الأشهر الأخيرة واعتمدت ضمانات معزّزة للمنتجات الأكثر حساسية.

وتوافقت الدول الأعضاء السبع والعشرون الجمعة على مقترح البرلمان الأوروبي الأنسب لحماية المزارعين في حال شهدت السوق اضطرابات زعزعت أسسها.

ومن المفترض أن تطلق المفوّضية تحقيقا إذا ما كانت أسعار منتجات ميركوسور أدنى بنسبة 5 % على الأقلّ من تلك المعتمدة في الاتحاد وارتفع حجم الواردات بأكثر من 5 %. وهي قد ترفع الرسوم الجمركية مؤقتا في حال وقوع أضرار خطيرة.

وقد اقترحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء تدبيرا في سياق السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد المرتقب اعتمادها، مع الإفراج عن 45 مليار يورو على نحو استباقي.

لكن هذه التدابير لم تفلح في تهدئة روع المزارعين، خصوصا في فرنسا أكبر قوّة زراعية في التكتّل الذي سيوقّع للمرّة الأولى اتفاقا تجاريا من دون موافقتها.

ولا شكّ في أن باريس مارست ضغوطات أتت بثمارها لصالح المزارعين، غير أن هذه الخطوة هي بمثابة “إخفاق دبلوماسي وتكتيكي”، بحسب وزير فرنسي سابق طلب عدم الكشف عن هويته.

