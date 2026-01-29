The Swiss voice in the world since 1935
الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات جديدة ضد إيران ردا على حملة قمع المتظاهرين

reuters_tickers
بروكسل 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف أفرادا وكيانات على خلفية التورط في قمع المتظاهرين وعلاقتهم بدعم البلاد لروسيا.

ومن المتوقع أيضا أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للتنظيمات الإرهابية، مما يضعه في الخانة ذاتها مع تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة ويمثل تحولا رمزيا في نهج أوروبا تجاه القيادة الإيرانية.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

