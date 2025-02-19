الاتحاد الإفريقي يندد بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة متواصلة” في السودان

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ندد الاتحاد الأفريقي الأربعاء بـ “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة متواصلة” في السودان الذي يشهد حربا أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 12 مليون شخص منذ نيسان/أبريل 2023.

يسيطر الجيش على شرق وشمال البلاد وتحكم قوات الدعم السريع قبضتها على جزء كبير من دارفور غربا حيث يعيش ربع سكان السودان التي تعد 50 مليون نسمة.

أعرب الاتحاد الأفريقي في بيان عن “قلقه إزاء التصعيد المتواصل للنزاع” بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو و”بشكل خاص ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة متواصلة”.

عقد مجلس السلم والأمن الإفريقي، ومقره أديس أبابا في إثيوبيا، اجتماعا الجمعة بشأن الحرب في السودان.

ودعت عدة دول، من بينها الإمارات وإثيوبيا، إلى “هدنة إنسانية” خلال شهر رمضان.

وفي الأسبوع الماضي، وصف الاتحاد الإفريقي الحرب في السودان بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” وحذر من أنها تترك مئات آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية والجوع.

تعاني خمس مناطق في السودان، بينها ثلاث في شمال دارفور، من المجاعة التي من المتوقع أن تمتد إلى خمس مناطق أخرى من الولاية بحلول شهر أيار/مايو، وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة.

دج/ريم/ص ك