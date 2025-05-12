الاتحاد الافريقي يعارض أي “تدخل” في الشؤون الداخلية للسودان

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أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الاثنين أن التكتل يعارض أي “تدخل في الشؤون الداخلية للسودان” الذي يشهد حربا دامية، على خلفية اتهام الإمارات بمدّ قوات الدعم السريع بالأسلحة في حربها ضد الجيش.

ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات متهمة إياها بتزويد قوات الدعم السريع أسلحة متطورة.

وتنفي الإمارات هذه الاتهامات رغم تقارير صادرة عن خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد عكس ذلك.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا إن “موقف المفوضية يتمثل في أن الدول الأعضاء هي دول ذات سيادة وأن مفوضية الاتحاد الإفريقي لن تقبل أي تدخل في الشؤون الداخلية للسودان”.

وأكد “لن ندعم أي تحرك وأي تدخل في الأزمة بالسودان”.

وتجنب وزير خارجية جيبوتي السابق الذي انتخب رئيسا للمنظمة الإفريقية في شباط/فبراير، الحديث عن تدخل الإمارات، قائلا إنه “ليس من دور الاتحاد الإفريقي” التأكيد على ذلك.

واوضح أن “السودان هو الذي اتهم الإمارات، ويتعين عليه تقديم الأدلة”.

وقسمت الحرب السودان إلى مناطق نفوذ بين الحليفين السابقين. ويسيطر الجيش على وسط وشرق وشمال البلاد ومعظم العاصمة، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم دارفور (غرب) وأجزاء من الجنوب.

وفي الأيام الأخيرة، تزايدت الهجمات بطائرات مسيرة التي ينسبها الجيش إلى قوات الدعم السريع. فقد استهدفت مسيرات مواقع استراتيجية في بورتسودان (شرق) التي تتخذها الحكومة مقرا موقتا لها منذ بداية الحرب، وانتقلت إليها المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.

وفي شباط/فبراير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف “تدفق الأسلحة” إلى البلاد.

وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح 13 مليونا، وأزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة من الأسوأ في هذا البلد الذي يعد نحو 50 مليون نسمة.

ديب/ريم/لين