الاتحاد للطيران تحقق أعلى أرباح لها على الإطلاق في 2024

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أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” عن نتائجها المالية للعام 2024، محققة صافي أرباح بعد الضريبة قدره 1,7 مليار درهم (476 مليون دولار).

وأشارت الشركة إلى أن ذلك جاء مدفوعا بإيرادات الركاب المسافرين “التي وصلت إلى 20,8 مليار درهم (5,7 مليارات دولار)، وإيرادات الشحن التي سجلت 4,2 مليارات درهم (1,1 مليار دولار)”.

نقلت “الاتحاد للطيران”، وفق بيانها “18,5 مليون مسافر خلال العام الماضي 2024، محققة نموا بنسبة 32 في المئة مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على الطلب القوي والمستدام عبر شبكتها المتوسعة”.

وقال رئيس مجلس إدارة “الاتحاد للطيران” محمد علي الشرفاء إن “تفاني فريقنا عزز مكانة الاتحاد للطيران، ما أسهم في رفع مستويات الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام المستمر بتحسين تجربة الضيوف الاستثنائية”.

بور/