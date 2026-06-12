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الاتحاد للطيران تنطلق إلى كراكوف وبالما دي مايوركا

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 أعلنت الاتحاد للطيران إطلاق خطين أوروبيين جديدين هذا الشهر، هما كراكوف البولندية وبالما دي مايوركا الإسبانية، لتُعززا مكانة أبوظبي كإحدى أكثر الوجهات اتصالًا في العالم، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران أنطونوالدو نيفيس “يُعدّ هذان الخطان الجديدان دليلاً على طموحات الاتحاد في أوروبا”.

وتابع “تُعتبر كراكوف وبالما دي مايوركا من أكثر الوجهات جاذبية في القارة، ومن خلال ربطهما مباشرةً بمقرنا الرئيسي في أبوظبي، فإننا نفتح آفاقاً جديدة للضيوف المسافرين بغرض الترفيه أو الأعمال”.

وأضاف “نعمل على تعزيز شبكة خطوطنا بقوة، لنقدم لضيوفنا المزيد من الأماكن السياحية للاكتشاف وتجارب السفر المميزة، كما يُسهّل جدول رحلاتنا زيارة أبوظبي أو التوقف فيها واكتشافها”.

هت

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