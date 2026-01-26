The Swiss voice in the world since 1935
الاتفاق التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي يعلن الثلاثاء (نيودلهي)

أعلن مسؤول هندي الاثنين أن نيودلهي والاتحاد الأوروبي يتحضران للإعلان عن إنجاز اتفاق ضخم للتجارة الحرة، وذلك بعد نحو عقدين من إطلاق المفاوضات. 

ومن المرجح أن يعلن الاتفاق رسميا خلال لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء. 

وقال المسؤول في وزارة التجارة الهندية راجيش أغراوال لفرانس برس “يتم إنجاز المفاوضات على المستوى الرسمي، والجانبان على أتم الاستعداد لإعلان اتمامها بنجاح” الثلاثاء.

ويأتي الاتفاق المرتقب في وقت تسعى بروكسل ونيودلهي إلى فتح أسواق جديدة في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية وقيود التصدير الصينية. 

وبحسب أرقام الاتحاد الأوروبي، بلغ حجم التجارة الثنائية للسلع 120 مليار يورو في عام 2024، بزيادة تقارب 90 في المئة خلال عقد، إضافة إلى 60 مليار يورو في تجارة الخدمات. 

وبموجب الاتفاق الجديد، من المتوقع أن تُسهّل الهند الوصول إلى سوقها لمنتجات أوروبية رئيسية تشمل السيارات والنبيذ، مقابل تسهيل صادرات المنسوجات والأدوية وغيرها. 

ومن المتوقع أن تصبح الهند وهي الدولة الأكبر من حيث عدد السكان، رابع أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي. 

