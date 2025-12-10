الاحتياطي الفدرالي يخفض معدل الفائدة بربع نقطة كما كان متوقعا

خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي الاربعاء معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى مخاوف على صلة بسوق العمل مع بقاء التضخّم مرتفعا، في قرار توقعته الاسواق المالية لكنه اتخذ وسط انقسام متزايد.

وتم خفض معدلات الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 3,50 و3,75، وفق ما أعلن المصرف المركزي في بيان، موضحا أن ثلاثة من الاعضاء ال12 صوتوا ضد القرار.

وقد رفض اثنان منهم مبدأ الخفض من اساسه هما رئيسا الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو وكانساس أوستن غولسبي وجيفري شميت، في حين طالب العضو الثالث ستيفن ميران بخفض أكبر مقداره نصف نقطة.

تتألف لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفدرالي من 12 عضوا يتمتّعون بحق التصويت، بينهم سبعة من أعضاء مجلس الحكام، ورئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وأربعة من رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية يتم اختيارهم وفق نظام تناوب سنوي.

ويتم اتّخاذ القرار بالغالبية البسيطة.

الأربعاء، رفع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي توقّعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026 إلى 2,3 بالمئة، وخفّضوا توقعات التضخم على نحو طفيف للعام المقبل، فيما أبقوا توقّعاتهم لمعدل البطالة على حالها.

