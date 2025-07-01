الادعاء الألماني: اعتقال مواطن دنمركي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران

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برلين (رويترز) – ذكر الادعاء الألماني يوم الثلاثاء أنه تم إلقاء القبض على مواطن دنمركي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران، وذلك بهدف جمع معلومات بشأن مواقع يهودية وأفراد يهود في برلين.

وقال ممثلو الادعاء إن الرجل، الذي عرفوه باسم (علي إس) التزاما بقانون الخصوصية الألماني، تجسس على ثلاثة مواقع في يونيو حزيران 2025 مع الإعداد للمزيد من أنشطة جمع المعلومات، بما في ذلك من أجل شن هجمات إرهابية محتملة على أهداف يهودية.

ووفقا للادعاء، يشتبه في أن الرجل تلقى الأوامر من أجهزة مخابرات إيرانية في أوائل عام 2025.

وذكرت مجلة دير شبيجل أن المشتبه به التقط صورا لمبان، بما في ذلك مقر الجمعية الألمانية الإسرائيلية، وتلقى أوامره من فيلق القدس وهي وحدة تابعة للحرس الثوري الإيراني معنية بالعمليات خارج الحدود.

وأفاد الادعاء العام في ألمانيا بأنه نفذ مذكرة الاعتقال بمساعدة مسؤولي الأمن بمدينة آرهوس الدنمركية الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه بعد نقله من الدنمرك، سيمثل المشتبه به أمام قاضي تحقيق في المحكمة الاتحادية الألمانية.