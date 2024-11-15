الادعاء الفرنسي يعتزم استئناف قرار الإفراج عن اللبناني جورج عبد الله

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باريس (رويترز) – قال مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب يوم الجمعة إنه سيستأنف قرار محكمة فرنسية الإفراج عن لبناني مسجون بتهمة شن هجمات على دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين في فرنسا في أوائل الثمانينيات.

وأضاف المكتب أن جورج إبراهيم عبد الله، وهو قائد سابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، سيطلق سراحه في السادس من ديسمبر كانون الأول بموجب قرار المحكمة بشرط أن يغادر فرنسا ولا يعود إليها.

وحُكم على عبد الله بالسجن المؤبد في 1987 لدوره في مقتل الدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي في باريس والدبلوماسي الإسرائيلي يعقوب بارسيمانتوف في 1982، ومحاولة قتل القنصل العام الأمريكي روبرت هوم في ستراسبورج في 1984.

ولم يرد ممثلو سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك وزارة العدل، على الفور على طلبات للتعليق.

ورفضت طلبات الإفراج عن عبد الله عدة مرات، بما في ذلك في أعوام 2003 و2012 و2014.