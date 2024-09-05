الادعاء والدفاع في قضية ترامب تواجها أمام المحكمة في واشنطن

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تواجه الادعاء العام والدفاع عن دونالد ترامب في القضية الفدرالية التي تستهدفه بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020، الخميس في المحكمة للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أشهر.

ترأست القاضية الفدرالية تانيا تشوتكان أول جلسة استماع في هذه القضية منذ استعادتها الملف في آب/اغسطس، بعد القرار غير المسبوق الذي اتخذته المحكمة العليا في الأول من تموز/يوليو واعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة.

وهيمنت على النقاشات عواقب هذا القرار على محاكمة محتملة كانت مرتقبة أساسا اعتبارا من 4 آذار/مارس 2024، والتي يبدو أن إجراءها قبل الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر مستبعد إلى حد كبير.

وقالت القاضية في افتتاح الجلسة “لا أنوي تحديد جدول زمني”.

وبتأييد ستة أصوات ومعارضة ثلاثة، رأت المحكمة الأميركية العليا في الأول من تموز/يوليو أن “الرئيس لا يتمتع بحصانة عن أفعاله غير الرسمية” لكن “يحق له على الأقل بقرينة الحصانة عن أفعاله الرسمية”.

وأحالت المحكمة في آب/اغسطس الملف على المحكمة الابتدائية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تشملها الحصانة من الملاحقات الجنائية.

واقترح المدعي توماس ويندوم، أن يأخذ الادعاء زمام المبادرة من خلال تقديم حججه كتابيا في غضون ثلاثة أسابيع بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترامب كرئيس سابق. ويعتزم الادعاء توضيح كيف أن الأفعال التي يُلاحق ترامب بشأنها تخرج من نطاق المهام الرئاسية، وبالتالي لا تشملها الحصانة الجنائية.

في المقابل ندد محامي ترامب، جون لاورو بجدول زمني “مسيء جدا للرئيس ترامب”.

وطالب القاضية بأن تقرر أولا بشأن ما إذا كانت الحصانة الرئاسية تغطي المحادثات التي جرت بين دونالد ترامب ونائبه آنذاك مايك بنس اذ تشكل صلب القضية.

وأضاف “إذا كانت هذه الاتصالات مشمولة بالحصانة، تصبح الملاحقة القضائية برمتها غير شرعية”، ويُغلق الملف، مؤكدا أن الادعاء لن يتمكن أبدا من إثبات الطابع غير الرسمي لهذه المحادثات بين المسؤولَين.

– إلى ما بعد نقل السلطات –

وأصدر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية الذي رفض المثول أمام المحكمة الخميس، تعليمات لمحاميه أن يؤكد رسميا انه غير مذنب.

في 27 آب/اغسطس، نشر المدعي الخاص جاك سميث نص الاتهام المعدل لكي يأخذ في الاعتبار قرار المحكمة العليا الذي يكرر التهم نفسها.

بالتالي يبقى ترامب متهما “بالتآمر على المؤسسات الأميركية” و”تقويض حق تصويت” الناخبين بسبب ضغوطه المحتملة على السلطات المحلية في ولاية محورية من أجل إبطال النتائج الرسمية للانتخابات التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن.

وبدون أي مفاجآت، اقترح الدفاع الأسبوع الماضي جدولا زمنيا يمتد إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية وحتى إلى ما بعد نقل السلطات في كانون الثاني/يناير 2025.

من جهته، لم يذكر المدعي الخاص موعدا، معتمدا على قرار القاضية.

يبذل دونالد ترامب المستهدف بملاحقات قضائية عدة كل ما في وسعه لتأخير مثوله أمام المحكمة إلى ما بعد الانتخابات.

وفي حال أعيد انتخابه رئيسا فسيتمكن بمجرد تنصيبه في كانون الثاني/يناير 2025، أن يأمر بوقف المحاكمات الفدرالية التي تستهدفه.

سص/نور-س ح/غ ر