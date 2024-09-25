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الاستخبارات الأميركية حذّرت ترامب من تهديدات إيرانية “حقيقية ومحددة” باغتياله

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أعلنت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض دونالد ترامب الثلاثاء أنّ أجهزة الاستخبارات الأميركية حذّرت الرئيس السابق من وجود تهديدات إيرانية “حقيقية ومحدّدة” باغتياله.

وقالت الحملة في بيان إنّ “مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة”.

ونقل البيان عن مدير الاستخبارات قوله إنّ هذه “الهجمات المتواصلة والمنسّقة” زادت “في الأشهر الأخيرة”.

وسبق لإيران أن نفت اتّهامات مماثلة خلال الصيف واوصة إياها بـ”الخبيثة”.

وفي منتصف آب/أغسطس، اتّهمت الولايات المتّحدة إيران بالوقوف خلف محاولات قرصنة عديدة استهدفت الحملتين الانتخابيتين لكل من ترامب ومنافسته الديموقراطية كامالا هاريس.

والثلاثاء، اعتبرت حملة ترامب أنّ هذه “التهديدات” هي دليل على أنّ “النظام الإرهابي في إيران يحبّ ضعف كامالا هاريس ويخشى قوة الرئيس ترامب وتصميمه”. 

وتعرّض ترامب في الأشهر الأخيرة لمحاولتي اغتيال مفترضتين.

بور/بم

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