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الاستخبارات الاسترالية تحذر من “تهديد” روسي

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حذر رئيس أجهزة الاستخبارات الاسترالية من أن روسيا تمثل “تهديدا عدوانيا بالتجسس” مشيرا إلى اعتقال وطرد العديد من عناصر الاستخبارات المرتبطين بموسكو في السنوات القليلة الماضية.

وحذر المدير العام لـ”المنظمة الأسترالية للاستخبارات الأمنية” مايك بورغس في خطاب ألقاء مساء الخميس من التهديد المتزايد التي تمثله جهات فاعلة أجنبية مثل روسيا والصين.

وكشف عن تفكيك 24 عملية تجسس كبيرة منذ 2022، أي أكثر من السنوات الثماني السابقة مجتمعة.

وقال إن “تجدد المنافسة بين القوى الكبرى يثير رغبة متزايدة لتحقيق تفوق استراتيجي وشهية لا تشبع لمعلومات من الداخل”. 

وشدد بورغس على أن “روسيا لا تزال تشكل تهديدا مستمرا وعدوانيا بالتجسس”. 

وقال إن عددا من الجواسيس الروس طُردوا من أستراليا في السنوات الأخيرة، دون تقديم أي تفاصيل إضافية. 

وذكر الصين وإيران كدولتين تحاولان بصورة نشطة سرقة معلومات سرية. 

وقال “ستُصدمون حقا من عدد وأسماء الدول التي تحاول سرقة أسرارنا”. 

ومكررا تحذيرا صدر في وقت سابق من العام، قال بورغس إن جهات أجنبية تستهدف برنامج الغواصات النووية الأسترالي الناشئ.

وتعتزم أستراليا نشر غواصات شبح نووية في إطار اتفاقية “أوكوس” الأمنية المبرمة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال بورغس “نلاحظ على وجه الخصوص اهتماما غير سليم من جانب أجهزة استخبارات أجنبية بأوكوس والقدرات المرتبطة به”. 

وجهت الشرطة الأسترالية العام الماضي الاتهام لزوجين من أصل روسي بالتجسس لحساب موسكو. 

وكان الزوجان المتهمان بمحاولة سرقة أسرار عسكرية، يقيمان في أستراليا منذ أكثر من عشر سنوات.

سفت/غد/دص

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