الاقتصاد الأميركي يتجاوز مرحلة الضبابية ويستعد لنمو قوي العام المقبل (مسؤول)

afp_tickers

2دقائق

قال رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون ويليامز إن الاقتصاد الأميركي يبدو في طريقه لتجاوز عامٍ اتسم بعدم اليقين، مع توقع نمو قوي خلال عام 2026، رغم تباطؤ التقدم في خفض التضخم.

وأضاف ويليامز، خلال كلمة أمام جمعية المصرفيين في نيوجيرزي، أن عام 2025 يمكن تلخيصه بكلمة واحدة هي “اللايقين”، مشيرا إلى تأثير الأحداث الجيوسياسية وتغييرات السياسات التجارية.

وأوضح أن الاقتصاد الأميركي أظهر قدرة كبيرة على الصمود، ويبدو مستعدا لاكتساب زخم العام المقبل.

وأشار إلى أن التقدم نحو هدف الفدرالي المتمثل في خفض التضخم إلى 2% “توقف موقتا”، إذ بلغ المعدل الأخير نحو 2,75%، وهو مستوى شبه ثابت مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن الرسوم الجمركية ساهمت بنحو نصف نقطة مئوية في التضخم، لكن تأثيرها كان أقل حدة من المتوقع.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، أكد ويليامز استمرار التباطؤ مع نمو ضعيف في الوظائف وارتفاع تدريجي في معدل البطالة، لكنه شدد على أن هذا التراجع يتم بشكل تدريجي من دون مؤشرات إلى موجة تسريحات واسعة.

وتوقع أن ينخفض التضخم إلى أقل من 2,5% العام المقبل، قبل أن يصل إلى الهدف البالغ 2% في عام 2027، مشيرا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون “موقتا”.

يأتي ذلك بعد أن خفّض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الأسبوع الماضي، في خطوة أيدها ويليامز.

ارب/ص ك/ب ق