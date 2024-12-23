الاقتصاد البريطاني يسجّل نموا صفريا في الربع الثالث

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سجّل الاقتصاد البريطاني نموا صفريا في الربع الثالث من العام، وفق ما أعلن الاثنين المكتب الوطني للاحصاء في بيانات منقّحة من شأنها توجيه ضربة جديدة إلى حكومة حزب العمال.

وأوضح المكتب في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي أظهر نموا صفريا في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، بعد خفض التقدييرات الولية البالغة 0,1 %.

وعلّق بول ديلز، الخبير الاقتصادي في مجموعة “كابيتال إيكونوميكس” للبحوث بالقول إن هذه البيانات تشير إلى أن “الاقتصاد توقف في النصف الثاني من العام بسبب مزيج من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب الخارجي وبعض المخاوف بشأن السياسات في الميزانية”.

ومن شأن هذه الأرقام أن تحبط خطط حكومة حزب العمال التي جعلت من النمو الاقتصادي أولوية.

وقالت وزيرة المال رايتشل ريفز في بيان إن “التحدي الذي نواجهه لإنعاش اقتصادنا وتمويل مواردنا المالية العامة بشكل صحيح بعد 15 عاما من الإهمال، هائل” وتعهدت تحقيق “نمو مستدام على المدى الطويل (…) وزيادة الاستثمار وإصلاحات متواصلة”.

زاب/الح/غ ر