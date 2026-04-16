الاقتصاد الصيني يتجاوز التوقعات وسط مؤشرات قاتمة بفعل الحرب

سجّل الاقتصاد الصيني نموّا فاق التوقّعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات رسمية صدرت الخميس، أظهرت متانته في مواجهة الأزمة المستمرّة في الشرق الأوسط والتي تهدّد بتقويض النمو العالمي.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس الماضيَين.

وقال المكتب في بيان أعلن فيه النتائج إن الاقتصاد الصيني “حقّق انطلاقة قوية في بداية العام، ما يعكس مجدّدا قدرته على الصمود والحيوية”.

وصدر هذا التقرير بعد أيام من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2026، وتحذيره من أن الحرب في الشرق الأوسط قد “تُخرج الاقتصاد العالمي عن مساره”.

كذلك، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الصين إلى 4,4%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 4,5%. وقال الصندوق إن “الاقتصاد العالمي يواجه اختبارا جديدا على صعيد القدرة على الصمود، في ظل وجود مؤشرات إلى اختلالات كامنة تحت السطح”، مشيرا إلى أن “النشاط المحلي في الصين، ولاسيما في قطاع الإسكان، لا يزال متأخرا مقارنة بأداء الصادرات”.

