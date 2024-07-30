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الاقتصاد الفرنسي يسجّل نموا في الفصل الثاني من العام

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سجّل الاقتصاد الفرنسي نموا بلغ 0,3 في المئة في الفصل الثاني من العام، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات الثلاثاء.

وجاء النمو المسجّل من فصل لآخَر متوافقا مع تقديرات المعهد السابقة مدفوعا بالتجارة الخارجية وتعافي استثمار الشركات.

ساهم الطلب المحلي إلى حد ما في النمو بينما بقي إنفاق العائلات الذي كان محرّكا أساسيا للنمو في الفصل الأول ثابتا خلال الأشهر الثلاثة حتى حزيران/يونيو.

راجع المعهد أيضا تقديراته للنمو في الفصل الأول إلى 0,3 في المئة مقارنة مع نسبة سابقة بلغت 0,2 في المئة.

مبا-جه/لين/كام/نور

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