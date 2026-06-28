الامارات ترحب بالتوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان وإسرائيل

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رحبت الإمارات بإعلان كل من لبنان وإسرائيل، التوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي، برعاية ودعم الولايات المتحدة، وثمّنت الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو في تيسير الوصول إلى هذا الاتفاق، على ما أوردت وكالة انباء الإمارات (وام).

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء السبت، عن أملها في أن “يشكّل هذا التطور خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق الدولي الفاعل لمنع المزيد من التصعيد، وتفادي تداعياته الإنسانية والأمنية في المنطقة”.

وجاء اتفاق الإطار بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية، وهو ينصّ خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب اسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين “تجريبيتين”.

هت/سام