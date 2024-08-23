الامارات ثاني دولة تقبل أوراق اعتماد سفير سلطات طالبان

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أكدت الإمارات أنها قبلت أوراق اعتماد سفير لحكومة طالبان، ما يجعلها ثاني دولة بعد الصين تستضيف ممثلا عن سلطات طالبان بهذا المستوى.

وقال مسؤول إماراتي بدون الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس في وقت متأخر الخميس إن “قرار قبول أوراق اعتماد سفير أفغانستان يؤكد عزمنا على المساهمة في بناء الجسور لمساعدة شعب أفغانستان”.

كتبت وزارة الخارجية الأفغانية على منصة إكس الأربعاء أن السفير الجديد المولوي بدر الدين حقاني سلّم “نسخة من أوراق اعتماده إلى وكيل وزارة الخارجية المساعد لشؤون المراسم السيد سيف عبد الله الشامسي”، مشيرة إلى أنه سيقدم الأوراق إلى الرئيس الإماراتي خلال مراسم رسمية.

وتأتي خطوة الإمارات بعد أن أصبحت الصين مطلع العام الحالي، أول دولة تقبل تمثيلا دبلوماسيا بهذا المستوى لسلطات طالبان التي لديها حضور دبلوماسي بمستوى أقلّ في العديد من الدول بينها إيران وباكستان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان.

ولم تعترف أغلب الدول رسميا بحكومة طالبان منذ عودتها إلى الحكم عقب الانسحاب الأميركي من أفغانستان في آب/أغسطس 2021، ولكنها تنظر إليها باعتبارها السلطة الحاكمة بحكم الأمر الواقع.

ولم يحدد المسؤول الإماراتي ما إذا كانت الدولة الخليجية قد اعترفت بسلطات طالبان علمًا بأنها كانت من بين ثلاث دول اعترفت بنظام طالبان خلال فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001، إلى جانب السعودية وباكستان.

وأوضح أن قرار الإمارات “يشمل تقديم المساعدات الإنسانية من خلال مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، ودعم الجهود التي تعمل على خفض التصعيد والاستقرار الإقليمي”.

ولدى أبوظبي وكابول روابط اقتصادية وطيدة إذ أبرمت شركات إماراتية عام 2022 اتفاقيات لإدارة حركة الطيران في أفغانستان وتقديم خدمات لوجستية وأمنية في أربع مطارات أفغانية بينها مطار العاصمة كابول.

والأسبوع الماضي، زار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء الأفغاني الملا محمد حسن أخوند أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات الإماراتية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وفي حزيران/يونيو الماضي، استقبل الشيخ محمد في أبوظبي وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني المدرج اسمه على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي الذي عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقاله.

وإثر عودتها إلى السلطة، تعهدت طالبان تبني نهج أكثر ليونة مقارنة بفترة حكمها الأولى، لكنها أعادت تدريجيا فرض القيود نفسها خصوصا على النساء.

أم/ص ك