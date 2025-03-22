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البابا سيظهر الأحد علنا للمرة الأولى منذ منتصف شباط/فبراير (الفاتيكان)

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أعلن الفاتيكان السبت أن البابا فرنسيس سيظهر الأحد علنا للمرة الأولى منذ منتصف شباط/فبراير لمناسبة صلاة التبشير الملائكي من نافذة مستشفى جيميلي في روما حيث يتابع علاجا من التهاب رئوي حاد.

وقال الجهاز الإعلامي للفاتيكان “ينوي البابا إلقاء التحية والمباركة من مستشفى اغوستينو جيملي في روما في ختام صلاة التبشير الملائكي التي ستنشر خطيا على غرار ما حصل في الأسابيع الأخيرة”.

أتى الإعلان في الوقت الذي أفاد فيه الفاتيكان بتحسن وضع البابا الصحي في الفترة الأخيرة، بعد مخاوف على حياته بسبب إصابته بالتهاب في الرئتين.

وكتب الفاتيكان في نشرة طبية اصدرها الأربعاء “ّتأكد تحسّن الحالة الصحية للحبر الأعظم”.

وأوضحت النشرة أنه يتم “القضاء” على الالتهاب الرئوي الذي يعاني منه البابا كليا، ولكنه أصبح الآن “تحت السيطرة”، بحسب النشرة.

ونشر الفاتيكان الأحد أول صورة للبابا فرنسيس منذ دخوله إلى المستشفى في 14 شباط/فبراير.

وعانى رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها نحو 1,4 مليار شخص في العالم، من مشكلات صحية متزايدة في السنوات الأخيرة، وكان خضع عندما كان شابا لعملية استئصال جزء من إحدى رئتيه.

جلر/الح-غ ر-ريم

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية