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البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة ويخلد للراحة في المستشفى

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أمضى البابا فرنسيس ليلة هادئة في المستشفى، بحسب ما أعلن الفاتيكان صباح الأحد، غداة تأكيده أن حال الحبر الأعظم البالغ 88 عاما، تشهد تحسنا.

وقال الفاتيكان في نشرة صباحية إن “الليلة كانت هادئة، البابا يخلد للراحة” في مستشفى جيميلي في روما، والذي أدخل إليه في 14 شباط/فبراير.

ولم يعان البابا فرنسيس في الأيام الماضية من نوبات ضيق التنفس التي أصيب بها منذ إدخاله المستشفى. وأكد الفاتيكان أن حاله “مستقرة”.

وكان الكرسي الرسولي أفاد مساء السبت أن البابا يستجيب بشكل جيد للعلاج، وأن حاله تشهد “تحسنا تدريجيا”.

ولم يسجّل أي ظهور علني للبابا منذ دخوله المستشفى قبل زهاء شهر.

وجاء في بيان الفاتيكان ليل السبت “ظلّ الوضع السريري لقداسة البابا في الأيام الأخيرة مستقرا، وبالتالي يستجيب بشكل جيّد للعلاج. لذلك هناك تحسّن تدريجي طفيف”.

وتابع “على الرغم من أن فرنسيس لا يعاني من حمى ووضعه مستقر”، يريد أطباؤه أن تتواصل النتائج الإيجابية “في الأيام المقبلة” قبل تقديم أي تشخيص.

صلّى البابا صباح السبت في الكنيسة الصغيرة التابعة للجناح البابوي الخاص في الطابق العاشر من المستشفى، أما مساء فعمل واستراح، وفق الفاتيكان.

عانى البابا، رأس الكنيسة التي يتبعها نحو 1,4 مليار كاثوليكي في العالم، من مشكلات صحية متزايدة في السنوات الأخيرة، وكان خضع عندما كان شابا لعملية استئصال جزء من إحدى رئتيه .

ويثير دخول البابا إلى المستشفى للمرة الرابعة منذ 2021 مخاوف جدية، بعدما عانى قائمة طويلة من المشكلات الصحية في السنوات السابقة تشمل عمليات في القولون والبطن وصعوبات في المشي.

ايد/كام/غد

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