البابا فرنسيس في رسالة من المستشفى: “أواجه فترة صعبة”

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كشف البابا فرنسيس الأحد من المستشفى حيث يعالج من مضاعفات التهاب في الرئتين أنه يواجه “فترة صعبة”، معربا في رسالة عن امتنانه الكبير للأشخاص الذين يصلون من أجله ويعتنون به بتفانٍ كبير.

ووجّه البابا البالغ 88 عاما والذي يُعالج منذ 14 شباط/فبراير من التهاب رئوي، رسالة شخصية إلى المؤمنين نشرها الفاتيكان بعد غيابه مجددا عن صلاة التبشير الملائكي الأحد.

وقال الحبر الأعظم “أواجه فترة صعبة وأنضم إلى إخوة وأخوات كثيرين مرضى وضعفاء مثلي حاليا”.

وأضاف “أجسادنا ضعيفة، ولكن حتى في هذه الحالة، لا يمكن لأي شيء أن يمنعنا من أن نحب ونصلي ونبذل ذاتنا ونكون لبعضنا البعض. في الإيمان علامات رجاء مضيئة”.

ومنذ 14 شباط/فبراير، يخضع البابا فرنسيس للعلاج في مستشفى جيميلي في روما بسبب التهاب في الشعب التنفّسية امتدّ إلى رئتيه.

وهي المرة الخامسة يغيب الحبر الأعظم عن أداء صلاة التبشير الملائكي الأحد أمام المؤمنين في ساحة القديس بطرس بسبب حالته الصحية.

ولم تكن له إطلالة من نافذة غرفته في الطابق الثاني من مستشفى جيميلي.

وصباح الأحد، تجمّع عشرات الأطفال، من بينهم مجموعة من الكشافة الكاثوليكية، أمام تمثال البابا يوحنا بولس الثاني عند مدخل المستشفى وهم يحملون بالونات صفراء وبيضاء بألوان علم الفاتيكان ويهتفون باسم البابا.

وقال صبّي للمسؤول عن مجموعته فاليريو سانتوبونيو (23 عاما) “انظر، البابا هناك!”، فردّ عليه الأخير مهدّئا من حماسته “لا أظنّ أنه هو”.

وقال فاليريو لمراسل وكالة فرانس برس “أعددنا رسوما بالأمس لنعطيها إلى قداسة البابا”.

لكن الصبيان والفتيات الذين يشرف عليهم فاليريو وتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات ما زالوا لا يدركون فعلا من هو خورخيه بيرغوليو، بحسب ما كشف الشاب الذي أقرّ بأنهم غالبا ما يسألونه “من هو فعلا” و”بماذا يقوم”.

– “شكرا أطفالي الأعزّاء” –

وإن كان البابا فرنسيس لم يلق التحيّة الأحد على الأطفال من نافذة المستشفى، فقد وجّه اليهم رسالة مفعمة بالحنان.

وكتب في رسالته “أعلم أن أطفالا كثيرين يصلّون من أجلي، وبعضهم جاء اليوم إلى مستشفى جيميلي ليعبّر عن تعاطفه معي. شكرا أطفالي الأعزّاء! البابا يحبّكم وما زال ينتظر لقاءكم”.

وتضمنت رسالة البابا دعوة إلى الصلاة على نيّة السلام في العالم، قائلا “لنواصل صلاتنا من أجل السلام، وخصوصا في البلدان التي مزقتها الحروب: في أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل ولبنان وبورما والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية”.

ولاحقا، بعث البابا فرنسيس ببرقية عبّر فيها عن “خالص التعازي” لعائلات الضحايا والناجين من الحريق الذي اندلع في ملهى في مقدونيا الشمالية.

– “وقت للتعافي” –

ولم يفته في رسالته الأحد توجيه تحيّة جديدة إلى طواقم العلاج العاملة في المستشفيات. وكتب “فلتُضئ هذه الرعاية الحنونة الغرف والأروقة والعيادات والمرافق التي تقدّم فيها الخدمات الأكثر استحقاقا للتقدير”.

وأردف “أشكركم جميعا لصلواتكم وأشكر كلّ من يساعدني بتفانٍ كبير”.

وينبغي للبابا فرنسيس البقاء في المستشفى لمتابعة العلاج، وذلك بالرغم من التحسّن التدريجي في وضعه الصحّي، بحسب آخر نشرة رسمية حول صحّته نشرت السبت.

وأشار البيان المقتضب إلى أن “الأوضاع السريرية لقداسة البابا بقيت مستقرّة، ما يؤكّد التقدّم المنجز خلال الأسبوع”، لكن “البابا ما زال بحاجة إلى رعاية صحّية في المستشفى وعلاج حركي وتنفّسي”.

وأشارت الخدمة الإعلامية إلى أن “الجسد في الثامنة والثمانين بحاجة إلى وقت للتعافي من التهاب في الرئتين، بما في ذلك الطاقة والقوّة”.

ويعاني خورخي بيرغوليو الذي استؤصل الجزء الأعلى من رئته حين كان في الحادية والعشرين من مضاعفات تنفّسية منتظمة وأصيب بمشاكل صحّية عدّة في الأعوام الأخيرة.

وتأتي وعكته الأخيرة مع اقتراب احتفالات عيد الفصح.

امس/سام-م ن/ب ق