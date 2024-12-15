البابا فرنسيس في كورسيكا في زيارة خاطفة

afp_tickers

5دقائق

يجري البابا فرنسيس الأحد زيارة خاطفة لجزيرة كورسيكا الفرنسية حيث ينتظر نزول الكثير من الكاثوليك إلى شوارع أجاكسيو للقاء الحبر الأعظم الذي سيجول بسيارته ويقيم قداسا في الهواء الطلق قبل لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بعد أسبوع على إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام التي لم يشارك فيها البابا رغم دعوة الرئيس الفرنسي له، سيستقبل البابا قرابة الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (الساعة الثامنة ت غ) في مطار المدينة بأغان ينشدها أطفال باللغة المحلية.

ويقوم بعدها بجولة بالسيارة البابوية في الواجهة البحرية في اجاكسيو كبرى مدن هذه الجزيرة المتوسطية البالغ عدد سكانها 350 ألف نسمة، 80 % منهم من الكاثوليك، بحسب الفاتيكان.

يتوجه بعدها البابا إلى قصر المؤتمرات لاختتام منتدى حول “التدين الشعبي في المتوسط” قبل أن يترأس قداسا عند الساعة 15,30 يتوقع أن يشارك فيه نحو تسعة آلاف شخص. ويغادر الحبر الأعظم الجزيرة بعيد الساعة 18,00 (الساعة 17,00 ت غ) إثر لقاء في المطار مع إيمانويل ماكرون.

وقالت كاتي برينتي البالغة 72 عاما والتي أتت خصيصا من روما للمناسبة “إنها المرة الأولى في التاريخ التي يأتي فيها بابا إلى الجزيرة، هذا أمر رائع. إنه حدث تاريخي ولا نمل أبدا من رؤية البابا”.

وقد أعلن عن الزيارة في وقت متأخر نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ما اضطر السلطات إلى بذل جهود كبيرة لاستقبال عشرات آلاف الأشخاص يتوقع حضورهم للمناسبة.

ورفعت رايات الفاتيكان الصفراء والبيضاء في الشوارع وأعيد طلي واجهة كاتدرائبة السيدة العذراء واتخذت تدابير خاصة منها منع ركن السيارات في شوارع كثيرة ونشر تعزيزات أمنية شملت 2200 عنصر.

وتلقى البابا دعوة لزيارة الجزيرة من المونسينور فرنسوا-كزافييه بوستيلو البالغ 56 عاما اسقف اجاكسيو الذي يحظى بشعبية كبيرة. وقد أصبح كاردينالا في أيلول/سبتمبر 2023.

وقال الأسقف لوكالة فرانس برس “الأبرشية فقيرة ومنطقة كورسيكا ليست بغنية. لكن بفضل سخاء الشركات والمواطنين سننجح في توفير استقبال يليق بالبابا”.

وسيتأمن ذلك أيضا بفضل “التضامن الوطني” الفرنسي على ما أكد مسؤول الإدارة المحلية في كورسيكسا جيروم فيليبيني الذي قدر كلفة الزيارة التي تستمر بضع ساعات “بملايين اليوروهات”.

– “لا سياسة” –

ودعا فيليبيني إلى أن تبقى أجاكسيو “مدينة مفتوحة وزاخرة بالحياة” مؤكدا أن المتاجر وسوق عيد الميلاد ستكون مفتوحة اعتبارا من الظهر.

في محيط الكاتدرائية، يمثل رسم جداري ملون يندرج في إطار فن الشوارع، انجزته مجموعة من الفنانين المحليين، البابا فرنسيس على خلفة زجاجيات وخريطة كورسيكا.

وقالت أوسيان مينو الموظفة في الشرطة البالغة 26 عاما إن مجيء البابا “أمر جميل جدا وينتظره الكثير من الناس سيكون حدثا جميلا”.

وسيلقي البابا الذي يحتفل بعد يومين بعيد ميلاده الثامن والثمانين، كلمتين خلال هذا اليوم.

وأكد أسقف أجاكسيو “إنه بصحة جيدة وسعيد بالمجيء” إلى الجزيرة موضحا “لا يأتي هنا من أجل السياسة، يأتي إلى هنا كراع ضمن رعيته”.

من مالطا إلى صقلية مرورا بجزير ليسبوس اليونانية، زار البابا فرنسيس الكثير من المناطق في حوض المتوسط الذي تتركز فيه الكثير من أولويات حبريته مثل الحوار بين الأديان واستقبال المهاجرين.

وسبق للحبر الأعظم أن زار الأراضي الفرنسية مرتين منذ بدء حبريته في العام 2013. فقد أتى إلى ستراسبورغ في شرق فرنسا في 2014 وزار مرسيليا في أيلول/سبتمبر 2023 لكنه لم يقم بزيارة دولة إلى فرنسا.

وستكون زيارته إلى كورسيكا الرحلة الخارجية السابعة والأربعين له منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية، والثالثة له في 2024.

كج-مك-غاب/غ ر/ناش