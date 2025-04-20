البابا فرنسيس قد يظهر في قداس عيد الفصح

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احتشد آلاف الكاثوليك في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان الأحد للاحتفال بعيد الفصح، على أمل رؤية البابا فرنسيس الذي من المتوقّع أن يحضر رغم صحّته الهشّة، بعد شهر واحد فقط على مغادرته المستشفى.

ومن المتوقع أن يظهر البابا البالغ من العمر 88 عاما، والذي يعاني من التهاب رئوي حاد، عند الساعة 12 ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) على شرفة كاتدرائية القديس بطرس لإلقاء بركاته التقليدية (إلى المدينة والعالم) والتي سيتم بثها في جميع أنحاء العالم.

غير أنّ الشكوك لا تزال قائمة بشأن مشاركته، إذ أفاد المكتب الإعلامي التابع للكرسي الرسولي بأنّه حريص على الحضور من دون تأكيد ذلك، مشيرا إلى أنّ الأمر يعتمد على صحته والطقس.

ولا يزال البابا ضعيفا ويكافح من أجل التحدث رغم تحسّن تنفّسه، ومن المتوقع أن يفوّض أحد زملائه قراءة نصّه الذي يستعرض فيه عموما النزاعات في العالم.

وللمرة الأولى منذ انتخابه في العام 2013، غاب البابا الذي يمثّل 1,4 مليار كاثوليكي، عن معظم فعاليات أسبوع الآلام بما في ذلك درب الصليب في الكولوسيوم الجمعة وصلاة عيد الفصح مساء السبت، والتي فوّضها إلى الكرادلة.

ولكنّه ظهر لوقت قصير السبت في كاتدرائية القديس بطرس للصلاة أمام أيقونة العذراء مريم قبل أن يحيّي المصلّين ويوزّع الحلوى على الأطفال.

ويبدأ قداس عيد الفصح الذي يحيي ذكرى قيامة المسيح، في الساعة 8,30 صباحا بتوقيت غرينتش في ساحة القديس بطرس المزيّنة بآلاف الزهور الهولندية، بحضور حوالى 300 من الكهنة والأساقفة والكرادلة.

ويتوقع المنظمون حضور حشود أكبر من المعتاد بسبب احتفالات العام 2025، وهي “السنة المقدّسة” للكنيسة الكاثوليكية التي تحلّ كل ربع قرن، والتي يتوافد خلالها ملايين الحجّاج إلى المدينة.

وإذا حضر البابا، فقد يلتقي نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي استُقبل السبت من قبل الكاردينال بارولين الذي يعدّ الرجل الثاني في الكرسي الرسولي، وذلك بعد شهرين من التوترات الدبلوماسية على خلفية انتقادات البابا لسياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

– “نريد رؤيته” –

وقالت ماري ماندا وهي كاميرونية تبلغ من العمر 59 عاما، لوكالة فرانس برس، “بالطبع، نأمل في رؤية البابا ولكن إذا كان لا يزال يعاني (من المرض) فإنّنا سنرى ممثله. ولكننا نريد رؤية البابا، وحتى إن كان مريضا نريد رؤيته”.

مساء السبت، ترأس الكاردينال الإيطالي جيوفاني باتيستا ري عميد مجمّع الكرادلة، قداس ليلة الفصح على ضوء آلاف الشموع التي أنارت أجواء كنيسة القديس بطرس المهيبة.

وفي مشاركته العامّة الوحيدة التي جرت خلال أسبوع الآلام هذا، زار البابا الذي من المفترض أن يلتزم بفترة راحة صارمة لمدّة شهرين بدون أنشطة عامة، سجنا في وسط روما الخميس، حيث التقى بحوالى 70 سجينا، كما يفعل كلّ عام.

وردا على سؤال الصحافيين عن كيفية قضائه عيد الفصح هذه السنة، قال البابا فرنسيس بصوت متقطّع “أنا أعيشه بأفضل ما أستطيع”.

وكان البابا فرنسيس الذي يعاني من الضعف بسبب المشاكل الصحية المتكرّرة والتدخّلات الجراحية، على وشك الموت مرّتين خلال فترة إقامته في مستشفى جيميلي لمدّة 38 يوما، والتي خرج منها في 23 آذار/مارس.

وفي آخر ظهوراته العامة، توقف البابا عن استخدام أنابيب الأكسجين الأنفية، ما يشكّل علامة على التقدّم الذي تشهده صحّته خلال فترة إعادة تأهيله في الفاتيكان.

وعلى نحو غير معتاد، يحتفل المسيحيون في العالم أجمع بعيد الفصح في اليوم ذاته هذا العام، بسبب توافق التقويم الغريغوري الذي يتبعه الكاثوليك والبروتستانت والتقويم اليولياني الذي يتبعه الأرثوذكس.

كمك-بك/ناش/لين