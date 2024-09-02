البابا فرنسيس يتوجه الى إندونيسيا المحطة الأولى في جولته الآسيوية

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يغادر البابا فرنسيس الاثنين الى إندونيسيا في زيارة لثلاثة أيام تتمحور حول الحوار بين الأديان، هي المحطة الأولى في جولة ماراتونية على دول في جنوب شرق آسيا وأوقيانيا.

يغادر خورخي بيرغوليو (87 عاما) روما بعد ظهر الاثنين وينتظر وصوله عند الساعة 11,30 (4,30 ت غ) الثلاثاء الى جاكرتا قبل أن يتوجه إلى بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة.

هذه الرحلة التي تستغرق 12 يوما ويقطع خلالها 32 ألف كلم هي الأطول والأبعد منذ بدء بابويته، وتعد تحديا جسديا خارجا عن المألوف للبابا الارجنتيني الذي عانى في الآونة الأخيرة من مشكلات صحية لكن يبدو ان الرحلات والتواصل مع المؤمنين أدت الى تحسن صحته.

بعد بولس السادس في 1970 ويوحنا بولس الثاني في 1989، هو ثالث بابا يزور الأرخبيل المكوّن من 17500 جزيرة وحيث هناك حوالى ثمانية ملايين كاثوليكي يمثلون أقل من 3% من سكان البلد الذي يمثل المسلمون 87% من سكانه ويعدون 242 مليونا. وهو أكبر عدد للمسلمين في بلد واحد في العالم.

في جاكرتا، العاصمة الملوثة والمهددة بالفيضانات، قد يطلق البابا الذي جعل من الدفاع عن البيئة إحدى ركائز حبريته، نداء جديدا لوقف الاحترار المناخي.

لكن هذه الزيارة تتمحور بشكل خاص حول الحوار الإسلامي المسيحي، حيث سيجتمع البابا مع ممثلين عن ستة أديان معترف بها رسميا في البلاد في مسجد الاستقلال الذي يعد الأكبر في جنوب شرق آسيا في الخامس من أيلول/سبتمبر.

كما سيوقّع إعلانا مشتركا مع الإمام الأكبر لجامع الاستقلال نصر الدين عمر يتمحور حول موضوعين رئيسيين: “التجريد من الإنسانية” في النزاعات والعنف ضد الأطفال والنساء وحماية البيئة كما صرح رئيس مؤتمر الأساقفة الإندونيسيين أنطونيوس سوبيانتو بونجامين.

يقع مسجد الاستقلال قرب كاتدرائية انتقال السيدة العذراء وأقامت السلطات في 2020 “نفق الصداقة” لربط المبنيين، في رمز للأخوة الدينية.

ظهرت رسالة كتب عليها “اهلا بالبابا فرنسيس” الاثنين على لوحة إعلانية ضخمة في وسط جاكرتا فيما أصدرت الحكومة طابعا خاصا تكريما له.

– “حوار بين الأديان” –

هذه الزيارة “مهمة جدا لتعزيز العلاقات بين الأديان” في البلاد وخارجها كما كتبت الاثنين صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية المستقلة في افتتاحيتها.

وقال الباحث في اللاهوت والأنتروبولوجيا في الجامعة الوطنية لسنغافورة ميشال شامبون لوكالة فرانس برس “هناك انقسامات داخل الكنيسة الكاثوليكية نفسها. ويعتقد بعض القادة أن الحوار بين الأديان أمر جيد جدا، لكننا لن نذهب إلى أبعد من التعايش السلمي”.

يتحدّث مراقبون عن تزايد التمييز ضد الأقليات الدينية في بعض المناطق، مشيرين مثلا الى أعمال عنف استهدفت دور عبادة أو الى مضايقات تعرّض لها مسيحيون على الخصوص. وهناك أصوات تطالب الحكومة باتخاذ اجراءات.

في آب/اغسطس أحصت نقابة الصحافيين من أجل التنوع (سيجوك) ثماني حالات لانتهاكات الحرية الدينية مثل أعمال العنف ضد أماكن العبادة، ورفض تصاريح بناء وهجمات كما قال مديرها أحمد جنيدي لوكالة فرانس برس.

زار البابا فرنسيس عدة مرات دولا ذات أغلبية مسلمة ووقع في 2019 في أبوظبي وثيقة حول الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر.

في جاكرتا، سيلتقي البابا فرنسيس الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، وسيرأس قداسا في ملعب رياضي يتسع لحوالى 80 ألف شخص ويلقي عدة خطابات أحدها أمام السلطات والسلك الدبلوماسي.

هذه الرحلة ال45 للبابا الى الخارج، كانت مقررة أساسا في 2020 لكنها أرجئت بسبب جائحة كوفيد-19.

وواجه البابا فرنسيس الذي يستعين بكرسي متحرك أو عصا للمشي، مشاكل صحية مؤخرا، بينها عملية جراحية كبيرة في البطن العام 2023، ورشح قوي.

رغم الضغوط التي تفرضها مثل هذه الرحلة على وضعه الصحي، لم يتم تعديل الترتيبات الطبية. ويسافر البابا فرنسيس مع طبيبه وممرضتين كما أعلن الفاتيكان.

بور-كم/نور/ص ك