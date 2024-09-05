البابا فرنسيس يدعو إلى وحدة دينية في قداس في ملعب بجاكرتا

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دعا البابا فرنسيس إلى وحدة دينية الخميس في عظته أمام عشرات آلاف الأشخاص في ملعب لكرة القدم في العاصمة الإندونيسية، بعد لقاء مع ممثلي الطوائف المعترف بها رسميا في أكبر المساجد بجنوب شرق آسيا.

وقال “أشجّعكم على أن تزرعوا المحبّة، وأن تسيروا بثقة على درب الحوار، وأن تمارسوا أيضًا صلاحكم ولطفكم… لكي تكونوا بُناة وحدة وسلام”، أمام أكثر من 80 ألف مصل احتشدوا في الاستاد في جاكرتا.

وفي وقت سابق التقى الحبر الأعظم البالغ 87 عاما إمام إندونيسيا الأكبر نصر الجين عمر في مسجد الاستقلال بجاكرتا حيث وقعا إعلانا يحذر من استغلال الدين لتأجيج الصراعات وناشدا التحرك لمكافحة التغير المناخي.

وتختم فعاليات الخميس المحطة الأولى من جولة البابا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي الأطول في حبريته. وستقوده هذه الجولة أيضا، إلى بابوا غينيا الجديدة الجمعة ثم إلى تيمور الشرقية وسنغافورة.

ورغم المخاوف على صحته بدا في معنويات جيدة عندما خاطب الكاثوليك الذين يمثلون 3 بالمئة من سكان إندونيسيا التي يعيش فيها أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم.

وقالت أنستاسيا إيدا إيدياتي، وهي كاتبة عدل تبلغ 59 عاما كانت متوجهة إلى الملعب مع 200 من أبناء رعيتها، إنها تشعر بفرح عارم لأنها سترى البابا.

وأضافت في تصريحات لوكالة فرانس برس “نحن الكاثوليك لدينا زعيم متواضع يتمتع بالكاريسما. زيارته تحمل مغزى خاصا بالنسبة لنا، فكثيرون من كبار السن بيننا قد لا تتاح لهم هذه الفرصة مرة أخرى”.

وبحضور الرئيس جوكو ويدودو دخل البابا الملعب الوطني لكرة القدم في عربة خاصة من تصنيع شركة حكومية لصناعات الدفاع.

– صراعات، مناخ –

توافد المؤمنون على الملعب قبل ساعات على القداس ووصل بعضهم في حافلات مكتظة. وارتدى كثيرون منهم قمصانا قطنية عليها صورة البابا والتقطوا الصور أمام الاستاد الكبير.

ولم يسافر البابا إلى الخارج منذ زيارته لمرسيليا في فرنسا في أيلول/سبتمبر من العام الماضي. ويرافقه في رحلته طبيبه الشخصي وممرضتان، لكن هذا إجراء روتيني.

وكانت مسألة الحوار بين الأديان أهم مواضيع هذه الزيارة ودعا الإعلان المشترك إلى “تعزيز الانسجام الديني من أجل خير الإنسانية” في أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا.

وجاء في الإعلان أن “الظاهرة العالمية المتمثلة بالتجريد من الإنسانية تتسم بشكل خاص بانتشار العنف والصراعات. ومن المثير للقلق بشكل خاص أن الدين كثيرا ما يُستخدم في هذا الصدد”.

وأضاف أن “دور الدين يجب أن يشمل تعزيز وحماية كرامة كل روح بشرية”.

وفي كلمة بحضور ممثلي الطوائف الست المعترف بها رسميا في إندونيسيا (الإسلام والبروتستانتية والكاثوليكية والبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية) شدد البابا الأرجنتيني على رسالة الوحدة قائلا “كلنا أخوة وحجاج، كلنا في طريقنا إلى الله، بعيدا عن الاختلافات”.

وكانت في استقبال البابا في المسجد فرقة إيقاعية تستخدم عادة في الاحتفالات الإسلامية.

وبعدما جلس في مقعده استمع البابا ونصر الدين إلى تلاوة من القرآن أدتها فتاة ضريرة ومقطعا من الإنجيل.

وزار البابا “نفق الصداقة” الذي يربط بين المسجد وكاتدرائية جاكرتا في الجانب الآخر من الشارع ووقع على قسم من النفق.

– انقذوا بيئتنا –

أشار الإعلان أيضا إلى أزمة البيئة بوصفها تهديدا للحضارة البشرية ودعا إلى “اتخاذ تدابير حاسمة” للتصدي للاحترار المناخي العالمي.

وأكد الإعلان أن “استغلال البشر للخلق، لبيتنا المشترك، ساهم في التغير المناخي”.

وأضاف أن التغير المناخي أدى إلى “مختلف التداعيات المدمرة مثل الكوارث الطبيعية والاحترار العالمي وظواهر الطقس التي لا يمكن التنبؤ بها”.

وقال نصر الدين لوكالة فرانس برس قبل لقائه مع البابا “لدينا رسالتان مهمتان. الأولى هي أن (…) الإنسانية واحدة فقط. والثانية، كيف يمكن إنقاذ بيئتنا. وهذان موضوعان مهمان جدا اليوم”.

زار البابا فرنسيس عدة مرات دولا ذات غالبية مسلمة ووقع في 2019 في أبوظبي وثيقة حول الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر.

وزيارته إلى إندونيسيا هي الثالثة لحبر أعظم والأولى منذ زيارة يوحنا بولس الثاني في 1989.

في إندونيسيا نحو ثمانية ملايين كاثوليكي يمثلون أقل من 3% من سكان البلاد الذي يشكل المسلمون 87% من سكانه ويعدون 242 مليونا. وهو أكبر عدد للمسلمين في بلد واحد في العالم.

كمك/غد/غ ر