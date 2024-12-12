البابا فرنسيس يستقبل الرئيس الفلسطيني في الفاتيكان

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استقبل البابا فرنسيس الذي زاد من انتقاداته لحملة إسرائيل العسكرية في غزة، الخميس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس متطرقا معه إلى الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وخلال اللقاء الذي استمر نصف ساعة بدا الرجلان اللذان سبق أن التقيا مرات عدة مبتسمين ويدا بيد وتطرقا إلى السلام وتبادلا الهدايا، على ما أظهرت لقطات بثها الفاتيكان.

والتقى الرئيس الفلسطيني بعد ذلك أمين سر الفاتيكان والمسؤول الثاني فيه بييترو بارولين، فضلا عن وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور غالاغر.

وشملت المباحثات تحرك الكنيسة “للمساعدة إزاء الوضع الخطر جدا في غزة” و”وقف إطلاق النار” و”الافراج عن كل الرهائن” و”أهمية التوصل إلى حل الدولتين من خلال الحوار والدبلوماسية حصرا”.

وأتى اللقاء بعد أيام من نشر صورة تظهر البابا فرنسيس يصلي أمام مغارة بمناسبة عيد الميلاد في الفاتيكان يرقد فيها المسيح على مذود مغطى بكوفية فلسطينية.

وأثارت الصورة احتجاجا من جانب سفارة إسرائيل لدى الكرسي الرسولي الذي طالب بإزالة الكوفية على ما أفادت مصادر دبلوماسية وأخرى في الفاتيكان وكالة فرانس برس.

في الأسابيع الأخيرة شدد الحبر الأعظم الذي يطالب باستمرار بإحلال السلام منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الاول/أكتوبر 2023 والحملة العسكرية الإسرائيلية التي تبعته على قطاع غزة، لهجته حيال الهجوم الإسرائيلي المتواصل.

ويعترف الفاتيكان منذ العام 2013 بدولة فلسطين ويقيم معها علاقات دبلوماسية ويدعم حل الدولتين.

وخلال زيارته لروما سيلتقي عباس أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس سيرجيو ماتاريلا.

كمك/غ ر/ب ق