البابا في سنغافورة المحطة الخيرة لجولته في آسيا والمحيط الهادئ

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وصل البابا فرنسيس البالغ 87 عاما الأربعاء إلى سنغافورة في زيارة تستمر 48 ساعة تشكل المحطة الرابعة والأخيرة من جولته الطويلة في جنوب شرق آسيا وأوقيانيا التي قادته إلى أربع دول ويختتمها الجمعة.

بعد زيارة قام بها البابا يوحنا بولس الثاني قبل 38 عاما، وصل البابا فرنسيس قبيل الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة ت غ) إلى سنغافورة البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة حيث يلقي كلمة الخميس أمام المسؤولين المحليين ويقيم قداسا في أحد الملاعب الرياضية.

وكان في استقباله عشرات آلاف الأشخاص في متنزه في سنغافورة هاتفين “يحيا البابا فرنسيس” على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وفي اليوم العاشر من رحلته السريعة الوتيرة، يخلو برنامج البابا من أي لقاءات الأربعاء باستثناء لقاء خاص مع أباء يسوعيين عصرا.

وتتعرض سنغافورة التي نالت استقلالها في العام 1965 وتعتبر من أكثر دول آسيا تطورا لا سيما في المجال الصناعي والتكنولوجي، لانتقادات بشأن احترام حقوق الإنسان وصرامة نظامها القضائي الذي لا يزال ينفذ عقوبة الإعدام.

وقد يتطرق البابا خلال زيارته وإن تلميحا، إلى مسألة العلاقات الحساسة مع الصين قبل أسابيع قليلة من تجديد محتمل لاتفاق بين الفاتيكان وبكين حول تعيين أساقفة في الصين.

وجُدّد هذا الاتفاق الذي لم يكشف عن مضمونه، في عامَي 2020 و2022، ويهدف إلى لم شمل الكاثوليك الصينيين المنقسمين بين الكنيسة الرسمية وتلك السرية ويعطي الكلمة الفصل للبابا في تعيين الأساقفة.

وتضم سنغافورة غالبية من الصينيين وأقليات كبيرة ماليزية وهندية وأوراسية. ويشكل المسيحيون 19 % تقريبا من عدد السكان الذين يدينون بغالبيتهم بالبوذية.

ومع أنها ليست بمنأى عن العنصرية والتمييز، غالبا ما تتم الإشادة بسنغافورة على أنها ملتقى ثقافات مع قوانين متساهلة على صعيد الدين أقله.

وقال إريك هون العامل البوذي في مجال الهندسات المالية البالغ 45 عاما “أنا سعيد جدا” لزيارة البابا آملا بأن “تبث رسالة محبة وسلام ووحدة لكل أطياف البشرية”.

– انسجام بين الديانات” –

صباح الخميس، يخصص استقبال رسمي للحبر الأعظم في البرلمان. ويجري البابا أيضا محادثات مع الرئيس ثارمان شانموغاراتنام ورئيس الوزراء لورنس وونغ.

ويلقي بعد ذلك خطابا أول أمام السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

وقال ميشال شامبون عالم اللاهوت والانتروبولجيا والباحث في جامعة سنغافورة الوطنية “سيستمر البابا على الأرجح في التركيز على عدد من المشكلات العالمية التي لا تقتصر على بلد واحد”.

وذكر في هذا الإطار “أهمية الانسجام بين الديانات والسلام العالمي وضرورة حصول نمو أكثر قدرة على المقاومة وأكثر إنصافا فضلا عن ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة التغير المناخي”.

ورغم مشكلاته الصحية والبرنامج المثقل لهذه الجولة، الأطول والأبعد في حبريته، بدا الحبر الأعظم حتى الآن في وضع جسدي جيد ومبتسما متحديا التوقعات والشكوك حول قدرته على تحمل هذه الرحلة المنهكة.

وقال ماركوس فون وهو خبير طبي من سنغافورة يبلغ الرابعة والأربعين وينوي حضور قداس الخميس “إنها رحلة طويلة وشاقة جدا نظرا إلى سنه ووضعه الصحي”.

وأنهى البابا صباح الأربعاء زيارة لتيمور الشرقية استمرت ثلاثة أيام، بلقاء مع الشباب في العاصمة ديلي حيث استقبله بحرارة عشرات آلاف أشخاص الذين احتشدوا على طول الطرق التي سلكها مبدين حماسة كبيرة.

وأقام البابا الثلاثاء قداسا ضخما في الهواء الطلق في هذا البلد الذي يشكل الكاثوليك 98 % من سكانه حضره نحو 600 ألف مؤمن في ساحة كبيرة في ضاحية ديلي.

وتختتم جولة البابا الممتدة على 12 يوما الجمعة بعد رحلة قطع خلالها 33 ألف كيلومتر في أربع دول.

كمك-ابي/غ ر/الح