البابا لاوون الرابع عشر يدعو إلى الحد من “وباء الأسلحة” في العالم

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دعا البابا لاوون الرابع عشر الأحد إلى الحد من “وباء الأسلحة”، معربا عن أسفه لـ “العدد الهائل من الأطفال القتلى والجرحى” في العالم، خلال صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان. 

وقال باللغة الإنكليزية “نشمل في صلواتنا عددا لا يحصى من الأطفال الذين يسقطون بين قتيل وجريح كل يوم في جميع أنحاء العالم. نتضرع إلى الله ليُنهي وباء الأسلحة، الثقيلة أو الصغيرة، التي تلوث عالمنا”. 

وحثّ البابا خصوصا على “عدم الاستسلام لللامبالاة” حيال  النزاع في أوكرانيا، بعد ثلاثة أيام من هجوم روسي على كييف أودى بحياة 25 شخصا على الاقل، بينهم أربعة أطفال، مجددا “الدعوة الملحة لوقف إطلاق النار الفوري والالتزام الجاد بالحوار”.

وأضاف “حان الوقت ليتخلى المسؤولون عن منطق السلاح وينخرطوا بمسار التفاوض والسلام، مع دعم من المجتمع الدولي”. 

كذلك، تحدث البابا الأميركي عن إطلاق النار الذي وقع الأربعاء خلال قداس في إحدى مدارس ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، والذي أدى إلى مقتل طفلين.

